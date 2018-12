„Wichtiger Schritt in richtige Richtung“

Wie die Bürgerinitiative Stille Schiene Hockenheim (BISS) mitteilt, begrüßt sie die in der letzten Sitzung des Gemeinderats verabschiedete Resolution mit Forderungen zum Bau der neuen Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Diese auch „NBS Frankfurt-Mannheim“ genannte Neubaustrecke wird gemäß der aktuellen Planung auch zu stärkeren Lärmimmissionen in vielen Gemeinden südlich Mannheims führen, so die Mitteilung der BISS weiter.

Besonders wichtig ist deshalb nach Auffassung der Bürgerinitiative, dass diese Resolution im gleichen Wortlaut auch von den Gemeindeparlamenten von Schwetzingen, Oftersheim und Neulußheim verabschiedet wurde beziehungsweise wird und somit als gemeinsamer Forderungskatalog und starkes Signal der vier am stärksten von Bahnlärm betroffenen Gemeinden im Süden Mannheims an Bahn und Bundespolitik geht.

Viergleisiger Ausbau

Die wesentlichen Forderungen der Interessengemeinschaft Bahnregion Rhein-Neckar 21 (IG BRN 21), in welcher die BISS-Hockenheim aktives Mitglied ist, finden sich in der vom Hockenheimer Gemeinderat verabschiedeten Resolution wieder. Dazu gehört ein viergleisiger Ausbau der Neubaustrecke inklusive einer Trennung von Personen- und Güterverkehr ebenso wie die Um- beziehungsweise Unterfahrung dicht besiedelter Gebiete. Letzteres nicht nur entlang der Neubaustrecke selbst, sondern auch entlang aller betroffenen Bestandsstrecken, an denen die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim eine lärmerhöhende Folgewirkung erzeugen wird.

Als Region geschlossen auftreten

„Wir bekommen aus Berlin immer wieder Hinweise, wie wichtig es für die politische Willensbildung sein wird, dass die gesamte von der NBS betroffene Region mit einem einheitlichen Forderungs- und Maßnahmenkatalog gegenüber Bahn und Bund auftritt. Unter diesem Gesichtspunkt ist die jetzt von vier Gemeinden beschlossene Resolution ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, betonen die Sprecher der BISS, Lothar Gotthardt und Konrad Sommer.

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die „Resolution für einen besseren Lärmschutz entlang der Bahnstrecken südlich von Mannheim“ gestimmt. Die Gemeinden fordern darin eine Verlegung des Güterverkehrs von der aktuellen Bestandsstrecke auf eine neue Güterverkehrstraße, die zu keinen Lärmbeeinträchtigungen mehr führt. „Als Sofortmaßnahme müssen an allen Bestandsstrecken Lärmschutzmaßnahmen mindestens im Standard einer Neubaustrecke erfolgen. Dabei darf es zu keiner Neuverlärmung von Siedlungsbereichen kommen“, lautet eine Passage aus dem Schreiben. Nur so könne Akzeptanz für die Modernisierung erreicht werden. kso/sb

