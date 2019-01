Wie beteiligt man Bürger?

Um aktuelle Aufgabenstellungen in Hockenheim und Umgebung geht es, wenn die Grünen zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in der Gaststätte „Zur Pfalz“ in der Schulstraße einladen. Am Freitag, 25. Januar, ab 18.45 Uhr stehen Ralf Geidel für den Ortsverband und die Stadträte Larissa Rotter, Oliver Grein, Michael Behr und Adolf Härdle für die Gemeinderatsfraktion zur Begrüßung bereit. Das Programm beginnt um 19 Uhr.

Der Neujahrsempfang soll nicht nur dem inneren Zusammenhalt der Mitglieder und dem Unterstützerkreis aus dem gesellschaftlichen Umfeld dienen. Das persönliche Gespräch untereinander und die Reflexion anstehender Herausforderungen stehen im Vordergrund.

Gelingt es, die Bürger frühzeitig vor anstehenden Entscheidungen zu beteiligen, wie geht es mit dem sozialen Wohnungsbau weiter, wie kann eine nachhaltige Stadtwicklung aussehen und wie lassen sich Klimaschutz und Mobilitat miteinander verbinden? Diese und andere Fragen stehen im Fokus.

Referat zu „gutem Kommunizieren“

Gesprächsstoff bietet auch die Präsentation von Janine Marielle Ruch, Kommunikationstrainerin aus Ketsch. Sie zeigt die Möglichkeiten eines „guten Kommunizierens“ im politischen Alltag auf. Die Bürger sind zum Neujahrsempfang eingeladen und können, auch mit den anwesenden grünen Abgeordneten Dr. Danyal Bayaz (MdB) und Manfred Kern (MdL), die Gelegenheit zum Gedankenaustausch nutzen.

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung gebeten. Informationen unter E-Mail Ahaerdle@t-online.de oder der Telefonnummer 06205/84 10. ah

