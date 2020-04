Wie das Leben so spielt

„Die gute alte Zeit“ – zugegeben, das ist längst eine Floskel geworden, die Zeit war auf jeden Fall anders. Ehrliche Frage: Was bleibt den Menschen anderes übrig, als ihre eigene Zeit zu akzeptieren? Da kann man auch dem in diesen Tagen vor genau 40 Jahren verstorbenen Philosophen Jean-Paul Sartre zustimmen, der meinte: „Es gibt bestimmt bessere Zeiten, aber das ist die unsrige“. Dass dies gerade in Corona-Zeiten mitunter nachdenklich stimmen kann, zeigt die Zeitlosigkeit und Gültigkeit solcher Aussagen.

Interessant sind solche Rückblicke in die Vergangenheit immer wieder. Kein Wunder, dass das von Horst Auer, Franz Bitz und Gerhard Heinrich zusammengestellte Hockenheimer Familien- und Ortssippenbuch so guten Anklang fand und findet. Gerhard Heinrich hat dabei auch einige Auszüge aus den alten Hockenheimer Kirchenbüchern zusammengestellt, die teilweise uns etwas befremdend erscheinen, teilweise aber durchaus Parallelen zu unserer heutigen Zeit zeigen.

„Patchwork“ im 19. Jahrhundert

Heutzutage sprechen wir oftmals von „Patchworkfamilien“. Sehr viel anders war es Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht wie wir in einem Eintrag lesen: „Der Bräutigam erkennt nun kraft dieser Urkunde vorerwähntes Kind Sophia als das seinige von ihm erzeugte förmlich an, mit der Beisage, daß dasselbe von nun an so angesehen und behandelt werden soll, als wäre es in der bevorstehenden Ehe erzeugt worden, und daß es somit alle Rechte anzusprechen und geltend zu machen haben solle, wie die in dieser bevorstehenden Ehe erzeugten Kinder.“ Gewiss, eine etwas schwierige begriffliche Konstellation, wir wollen aber jetzt keine Vergleiche mit unserem heutigen „Amtsdeutsch“ ziehen.

Interessant ist ein Eintrag in einem Kirchenbuch vom 1. Juli 1814, da „erschien dahiesiger Herr Förster Franz Seidel und dessen Ehefrau Johanna Katharina und legten dem Pfarramte ihren von dem großherzoglich-badischen Hohen Hofgericht ausgesprochene Ehescheidung im Original schriftlich vor, mit dem beiderseitigen Ersuchen solches in das Pfarrbuch einzutragen, welches man auch sogleich vollzogen hat.“

Selbst über unbekannte Tote machte man sich Gedanken, wie ein Eintrag vom 9. Dezember 1752 zeigt. Eine Person wurde begraben, „weiblichen Geschlechts, welche niemand kennt, auch nicht nach Erfragen der Religion, als catholisch dennoch anerkannt, da sie zwei billige Ringe bei sich trug, darauf das Zeichen im Namen Jesu, und da ebenso andere berichten, dass sie sagte: Jesus Maria Joseph, wie thut mein Leib mir so wehe.“

Pikanter Sachverhalt

Aus einem Eintrag vom Oktober 1768 im katholischen Kirchenbuch erfahren wir, dass „Conrad Linck, erwählter herrschaftlicher Hofbildhauer in Mannheim und die sittsame Jungfrau Catarina Weeberin, eheliche Tochter des Arnold Weeber, hiesiger Schultheiß, in der St. Georgskirche ehelich verbunden wurden“. Etwas schwieriger verständlich ist da schon ein anderer Eintrag. „Samstags morgends um 4 Uhr gebahr zu Hockenheim die daßige evangelisch lutherische Schulfrau Anna Margaretha K. nach fünfjähriger Abweßenheit ihre Mannes ein Söhnlein, welches tags darauf in der Kirche zu Hockenheim getauffet worden.“ Der weitere Text zu diesem „pikanten Sachverhalt“ ist gedanklich kaum verständlich, jedenfalls sagte die Frau, er sei „vor ¾ Jahren gantz in geheim da geweßen“ aber, so der Eintrag „es habe ihn keine Seele sonsten gesehen.“

Kurzum, es „menschelte“ schon damals, und die alten Kirchenbücher geben neben den Fakten ab und an ein paar Einblicke wie das Leben so spielt, beispielsweise, wenn die ledige Mutter Katharina Maier ihren drei Monate alten unehelichen Sohn Franz Maier „dem dahiesigen Bürger und Taglöhner Martin Klee zur Pflege gab, ohne dabei anzugeben, wo sie sich aufhalte, wo sie gebürtig, noch wer ihre Eltern seien“. Uralte Geschichten, stimmt zwar, aber das Leben schreibt eben immer Geschichten – auch heute noch.

