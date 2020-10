Wie Digitalisierung Menschsein ändert

Die zweite Auflage der Vortragsreihe „Humanismus im Wasserturm“ präsentieren die Stadtwerke Hockenheim in Kooperation mit der Heidelberger Gespräche Gesellschaft und der Goethe-Gesellschaft Heidelberg im November. Geplant sind drei Veranstaltungen jeweils samstags am 7., 14. und 21. November um 17 Uhr. Unter dem Motto „Künstliche Individualität“ betrachten fünf Referenten, darunter Wissenschaftler und Autoren, inwieweit die digitalen Möglichkeiten das Menschsein beeinflussen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Vorträge finden samstags im Hockenheimer Wasserturm statt – Corona-bedingt mit begrenzter Besucheranzahl. Teilnehmende erhalten eine personalisierte Eintrittskarte. Anmeldemöglichkeit am Ende des Berichts.

Ausstellung: Faszination Wasser

Vor jedem Vortrag zeigt die Künstlerin und Architektin Dr. Letizia Mancino zwischen 15 und 16.30 Uhr im Wasserturm eine Auswahl ihrer Bilder. Wasser ist das Leitthema der Ausstellung, die die Magie dieses fas-zinierenden Elements vermittelt. Einige ihrer Werke präsentiert die Malerin zum ersten Mal in Deutschland.

Selbstverständlich gelten für alle Veranstaltungen die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung. Die Teilnehmerzahl ist nach aktuellem Stand auf maximal 20 Besucher pro Veranstaltung begrenzt. Martina Wilk, Werkleitung der Stadtwerke Hockenheim, betont: „Wir möchten den Menschen ein Stück Normalität wiedergeben und trotz der ernst zu nehmenden Situation durch Corona eine Atmosphäre des Miteinanders fördern. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben wir uns deshalb dazu entschlossen, die Veranstaltungsreihe trotz der gegebenen Einschränkungen fortzuführen.“

Digital dabei sein über Facebook

Um auch Interessenten, die keine Eintrittskarte bekommen, die Chance zur Teilnahme zu ermöglichen, haben sich die Stadtwerke Hockenheim etwas Besonderes einfallen lassen: Alle drei Events werden live über die Facebook-Seite der Stadt Hockenheim (https://www.facebook.com/hockenheim.de) übertragen.

Dazu ist kein eigener Facebook-Account notwendig. Die Facebook-Seite der Stadt Hockenheim kann ganz einfach über Google gesucht und aufgerufen werden. Wer nicht live dabei sein kann, hat darüber hinaus die Möglichkeit, den Mit-schnitt zu jeder Zeit auf dem Social-Media-Kanal anzusehen.

So lautet das Programm im Einzelnen:

Samstag, 7. November: „Zwischen Digitalisierung und Posthumanismus: Was bleibt von der Würde des Menschen?“ Beginn: 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr). Werner H. Heussinger referiert über den Posthumanismus und darüber, wie Algorithmen unser Leben in Zukunft bestimmen könnten. Das Schlaglicht „Jemand muss K. verleumdet haben“ als Einführung in den Abend setzt Ralph Dieter Wilk.

Samstag, 14. November: „Künstliche Intelligenz: Entsteht ein neuer Glaube an Götter, die wir selbst erschaffen haben?“ Beginn: 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr). Prof. Dr. Hans-Peter Meinzer beleuchtet die Fragestellung, ob Künstliche Intelligenz eine Tür öffnen wird, die wir heute noch gar nicht sehen können. Das Schlaglicht „Über die Entstehung des freien Willens – eine Zeitreise“ als Einführung in den Abend setzt Heike Görner.

Samstag, 21. November: „Vom Homunculus zu Alexa“ Prof. Dr. Dr. Christoph Cremer berichtet über die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und die zu erwartenden Perspektiven. Das Schlaglicht „Erkenne Dich selbst“ als Einführung in den Abend setzt Ralph Dieter Wilk. zg

Info: Die Anmeldung erfolgt über eine E-Mail an humanismus@stadtwerke-hockenheim.de oder telefonisch unter 06205/2 85 55 37.

