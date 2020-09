Wie fördert die Stadt das Radfahren?

Wie fahrradfreundlich ist Hockenheim? Aktuell läuft die große Online-Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020, an der die Bürger der Rennstadt noch bis Montag, 30. November, teilnehmen können. Alle zwei Jahre fragt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Radfahrenden in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden bestellt ist. Themenschwerpunkt ist diesmal das Radfahren in Zeiten von Corona.

Bei den 27 Fragen geht es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt während der Pandemie das Fahrradfahren besonders fördert. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, werden pro Stadt mindestens 50 Teilnahmen benötigt.

Auf Rückmeldung angewiesen

Stefanie Simonis von der Stadtverwaltung Hockenheim wirbt bei den Bürgern um Teilnahme am ADFC-Test. Die Radexpertin sagt: „Fahrradfreundlichkeit ist ein Synonym für Lebensqualität geworden. Wir in Hockenheim leisten unter anderem mit dem Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike einen Beitrag dafür.“ Simonis weiter: „Wir möchten aber besser werden und sind deshalb auf die Rückmeldung unserer Bürger angewiesen. Die Teilnahme ist auf der Internetseite unter www.fahrradklima-test.de möglich.“ zg

