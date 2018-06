Anzeige

Wie wird eigentlich eine Zeitung gemacht? Und woher wissen wir Zeitungsleute immer, wo etwas passiert? Diese – und noch mehr – spannende Fragen hatten sich die Viertklässler der Pestalozzi-Grundschule gestellt. Ihre Klassenlehrerinnen Yvette Weber, Vera Mercan und Sandra Thimm wissen, dass man mit solchen Fragen am besten zum Ursprung geht und hatten sich für unser Projekt „Klasse Kids“ angemeldet. Zwei Wochen lang bekommen Schulklassen dabei die Hockenheimer Tageszeitung geliefert und können sie im Unterricht (und auch daheim) erforschen.

Einigen ist dabei schon aufgefallen, dass unsere Zeitung in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt ist. Warum der Sport so unwichtig ist, dass wir ihn immer ans Ende packen, wollen sie wissen. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Zwar stimmt es, dass der Sport immer im letzten Buch zu finden ist (so nennt der Zeitungsmensch die einzelnen Bestandteile), aber unwichtig ist er deshalb nicht. Die Reihenfolge der Seiten dient in erster Linie der Orientierung – Politik ganz vorne, dann die Wirtschaft und das Lokale, Sport am Schluss. Wen am Morgen in erster Linie die Fußballergebnisse interessieren, der kommt so ohne Probleme gleich an Informationen. Bekräftigendes Kopfnicken bei den Jungs.

„Seit wann gibt es die Zeitung schon?“, will Nele wissen. Wie ein Blick auf die Titelseite verrät, befinden wir uns im Jahrgang 125 – also seit 1893.