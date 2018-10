Wie kommt Politik zu mehr Transparenz?

Wie mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung erreicht werden kann, ist ein Gesprächsthema bei der öffentliche Fraktionssitzung von Bündnis 90/Die Grünen am Montag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune, im ersten Obergeschoss. Bei den Stadträten Michael Behr, Adolf Härdle und Larissa Rotter hätten sich in den letzten Jahren Hockenheimer Bürger vermehrt darüber beschwert, dass sie sich im Vorfeld von wichtigen kommunalpolitischen Entscheidungen zu wenig miteinbezogen fühlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

„Was sind die Ursachen des Unmuts?“, „Finden ohne Not zu viele nichtöffentliche Sitzungen statt?“, „Warum geht es mit dem Sozialen Wohnungsbau nicht voran?“, „Nutzen die Bürger im kommunalpolitischen Alltag die vorhandenen Möglichkeiten zur Information?“ – diese und andere Fragen sollen offen diskutiert werden. Die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung werden ebenfalls besprochen. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.10.2018