Hockenheim.Erzieherin Dorothee Berlinghof liegt in einem Raum in der Zehntscheune in stabiler Seitenlage. Erste-Hilfe-Ausbilder Andreas Treibel überstreckt ihren Kopf leicht nach hinten, um die Atemwege zu sichern. „In einem Notfall sollten sie zuerst kurz klären, ob die Person noch ansprechbar ist und die Atmung kontrollieren. Bewusstlose schwangere Frauen sollten in der stabilen Seitenlage auf die Herzseite gedreht werden“, erläutert er den Zuschauern. Die knapp 20 Erzieherinnen aus dem Friedrich-Fröbel-Kindergarten nehmen an einem eintägigen Kurs für Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Stadtverwaltung teil.

Die Übungen sind zahlreich: Dorothee Berlinghof trainiert später den Rettungsgriff an Kindergarten-Leiterin Ingrid Zahn. Außerdem stehen die fachgerechte Anwendung eines Defibrillators und die richtige Wundversorgung auf dem Lehrprogramm. Die Betreuung von Kindern im Notfall, die mit Hilfe von Puppen durchgespielt und trainiert wird, stellt einen besonderen Schwerpunkt dar. Die Auffrischung dieser Inhalte ist auch der Grund, warum die Erzieherinnen das Erste Hilfe-Angebote anregten.

Die Stadtverwaltung bietet im März in Kooperation mit dem Unternehmen „Helfen leicht gemacht“ fünf Kurse in Erster Hilfe für jeweils rund 20 Mitarbeiter an. Das Angebot der Stadt geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.