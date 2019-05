Wie man sein Geld nachhaltig anlegt

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Radeln, Strom sparen, fair einkaufen, bewusst essen: Das Thema Nachhaltigkeit durchdringt viele Bereiche des Alltags. Wie sieht es mit unseren Finanzen aus? Ein Vortrag von Horst Rehfuss zeigt, dass eine nachhaltige Geldanlage möglich ist. Zum Vortrag am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr lädt das Weltladen-Team in den Arche-Weltladen, Karlsruher Straße 38, ein.

Der ehrenamtliche Bildungsreferent wird die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit als mögliche Alternative zu konventionellen Investments vorstellen. Oikocredit vergibt Kredite und Kapitalbeteiligungen an Mikrofinanzinstitutionen, Genossenschaften und soziale Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. So hilft die Geldanlage beispielsweise ägyptischen Kleinbauern, die Wüste urbar zu machen. Der Eintritt ist frei. zg

