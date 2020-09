Wie Napoléon Europa veränderte

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Hockenheim einen Vortrag mit dem Thema: „Napoléon Bonaparte“. Referent ist Dr. Ludovic Roy.

Der Name Napoléon Bonaparte fasziniert bis heute die Nachwelt und ist untrennbar mit der Geschichte der Großen Französischen Revolution von 1789 und der wechselvollen europäischen Geschichte verbunden. Kaum ein anderer Heerführer und Herrscher hat das Gesicht seines Landes und Europas so nachhaltig geprägt und verändert wie der kleine Korse, der Frankreich so groß und mächtig machte wie nie zuvor. Der Eintritt ist frei, in der Stadthalle besteht Mund-Nase-Maske-Pflicht. Diese kann während des Vortrags abgenommen werden. Anmeldung bei der VHS unbedingt erforderlich. vhs

