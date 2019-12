Wie soll ich dich empfangen, Gott?

Verwaltungsgemeinschaft.Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich angekündigt. In Person des Jesus wird er höchstpersönlich vorbeikommen. Das ist gewiss keine kleine Sache.

Aber – wie empfängt man Gott? Können wir uns überhaupt darauf vorbereiten? Paul Gerhard, der das Lied „Wie soll ich dich empfangen“ gedichtet hat, weiß: Um Gott zu empfangen, müssen wir in rechte Stimmung kommen. In der Regel reichen vier Wochen Vorbereitungszeit mit Konzentration auf Adventskranz, Wunschzettel, Weihnachtskarten, Geschenke, Christbaum, dazu die Krippe aufstellen, das Weihnachtsessen vorbereiten (auch wenn es jedes Jahr dasselbe gibt) und so weiter – und plötzlich ist er da, der Tag von Heiligabend. Und es pocht an der Haustür.

Super, Gott! Jetzt stehst du also vor der Tür und ich dahinter. Warte noch einen kleinen Moment. Ich mach schon einmal auf – aber noch nicht reinkommen. Ich muss nur noch schnell aufräumen. Wenn du wüsstest, wie es hinter der Tür aussieht, vor der du stehst, ich würde es dir nicht übelnehmen, wenn du eine Tür weiter klopfst.

Willst du dir das wirklich antun? Du willst wirklich hier rein? Meine Wohnung betreten, in der ich es mir über Jahre hinweg eingerichtet und gemütlich gemacht habe – und in der es, ehrlich gesagt, keinen Raum für dich gibt?

Noch schnell aufräumen

Lass mich noch schnell die Tagesdecke über das Sofa werfen. Dann müssen die Krümel unterm Tisch in den Sauger, irgendwohin mit dem Geschirrstapel, die schmutzige Wäsche ab in den Sack, den Müll rausbringen. Nur: Den Mief der Jahre, der in den Gardinen hängt, sorry Gott, das schaffe ich wirklich nicht mehr.

Und während du so vor dich hin wurstelst, spürst du einen Luftzug. Einen Augenblick hast du der Tür den Rücken gekehrt und genau in diesem Moment ist es Weihnachten geworden und Jesus steht in deiner Bude. Und du wunderst dich über diesen Besuch. Jesus streicht mit dir die Tagesdecke auf dem Sofa glatt und reicht dir einen neuen Staubsaugerbeutel. Er übernimmt das Abtrocknen, startet das Vollwaschprogramm, bringt den Müll raus. Und dann isst er mit dir Kartoffelsalat mit Wienerle.

Heiligabend ist vorbei. Der Besuch hat sich wieder verabschiedet. Noch wirbelt ein wenig Gottesstaub durch die Bude. Aber spätestens mit dem Frühjahrsputz ist es auch damit vorbei. Weihnachten ist aus – und der Alltag eingekehrt.

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Stimmt. Aber dazwischen liegen 365 Tage. Wir haben es in der Hand, wie wir diese Zeit gestalten und die Umwelt, in der wir leben.

Nicht auf Dauer aussperren

Wir könnten uns in unsere vier Wände zurückziehen. Wir könnten Jesus 365 Tage aus unserem Leben aussperren. Ja, wir könnten. Aber letzten Endes ist es eine Unmöglichkeit. Jesus lässt sich nicht auf Dauer aussperren. Jesus kommt wieder, vielleicht frühestens nächsten Heiligabend, spätestens am allerletzten Weihnachtsfest, das in ein immerwährendes himmlisches Fest mündet.

Bis dahin wünschen Ihnen die christlichen Gemeinden der Horan-Region ein fröhliches Weihnachtsfest.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.12.2019