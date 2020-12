Wie wird’s leiser?

Insbesondere Lärmgeplagte und Lärmschutzinitiativen sind eingeladen, wenn der Landtagskandidat der Grünen für den Wahlkreis Schwetzingen-Hockenheim, Dr. Andre Baumann, am Freitag, 18. Dezember, online mit Thomas Marwein, lärmpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, spricht.

„Lärm kann Stress verursachen und Lärm kann krank machen. Lärmschutz ist gerade bei uns in der Ballungsregion von sehr großer Bedeutung“, sagt Baumann. Er hat darum den Lärmschutz-Experten zu einem öffentlichen Online-Austausch eingeladen, der um 20 Uhr startet.

„Wir leben in einer boomenden und brummenden Region – und das hört man auch“, sagt Baumann. „Ratternde Züge prägen Siedlungsbereiche von Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim und Neulußheim, also die Orte, die an der Rheintalbahn liegen. Auch Straßenlärm entlang der Autobahnen und Bundesfernstraßen nimmt Menschen Lebensqualität. Und rund um Altlußheim hat der Fluglärm zugenommen. Lärmschutz ist für viele Menschen von größter Bedeutung, Dauerlärm kann Lebensqualität rauben und sogar krank machen. Lärmschutz ist von größter Bedeutung“, sagt Baumann.

Diplom-Ingenieur Marwein war viele Jahre Stadtrat und Kreisrat. 2016 wurde Thomas Marwein zum Beauftragten der Landesregierung für Lärmschutz bestellt. „Ich würde mich freuen, wenn insbesondere Betroffene zu der Veranstaltung kommen würden“, sagt Baumann. Die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung können hier abgerufen werden: www.AndreBaumann.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 14.12.2020