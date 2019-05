Wilde Abenteuer; im Papiertheater

Die Stadtbibliothek setzt im Juni ihre Veranstaltungsreihe „Kamishibai“ – das ist Japanisch und steht für eine Form des Papiertheaters – fort. Sie präsentiert am Samstag, 8. Juni,, um 10.30 Uhr die Geschichte „Mit Papa allein zu Haus“ von Guido van Genechten.

Die Erzählung vermittelt eine Botschaft an alle abenteuerlustigen Papas und andere Familienmitglieder. Das Kamishibai ist geeignet für Kinder im Alter ab drei Jahren. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen ist nach Veranstaltungsbeginn kein Einlass mehr möglich.

Zum Inhalt der Geschichte: Was für ein toller Tag! Mama ist nicht da und Papa passt auf die Kleinen auf. Schnell verwandelt sich das Zuhause in einen Spielplatz: Verkleidet als Indianer geht es auf Erkundungstour und gemeinsam jagen sie Bananen. Dann kommt Mama zurück. Sie findet das Durcheinander bestimmt nicht so toll … Doch da hat Papa eine super Idee: Welche wird das wohl sein? zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.05.2019