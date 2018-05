Anzeige

Mit dem Liedvortrag „O Herr, welch ein Morgen“ von Otto Groll eröffneten die Sänger des MGV Eintracht ihre Ehrungsmatinee in der Zehntscheune. Als Solist konnte Winfried Brunner sein Können unter Beweis stellen.

Der Vereinsvorsitzende Siegfried Zahn begrüßte die Mitglieder und deren Angehörige, die Ehrenmitglieder, Willi Keller als Repräsentant der Stadt Hockenheim sowie Chordirektor Fritz Kappenstein. Siegfried Zahn gab einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten des Vorjahres, wie zum Beispiel die Durchführung des Neujahrskonzerts zusammen mit dem Akkordeonensemble Kappenstein, die gelungene Konzertreise in das schöne Frankenland sowie das „Zwiwelkuchenfest“ im September. Ein Höhepunkt des Jahres 2018 wird das Konzert am 21. Oktober in der evangelischen Kirche sein.

Die Geehrten 65 Jahre Mitgliedschaft und aktiver Sänger: Wilfried Junghans. 60 Jahre Mitgliedschaft: Peter Baumann (aktiv) und Armin Krämer (passiv). 50 Jahre Mitgliedschaft: Berthold Schuppel, Ernst Pfisterer und Manfred Vetter. 40 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Engelberth, Gustav Schrank, Udo Vetter und Klaus Weinmann. 25 Jahre Mitgliedschaft und aktiver Sängertätigkeit: Günter Stalter. kpg

Mit Herz und Seele dabei

Vor den ersten Ehrungen für 25 und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit brachten die Sänger die Liedvorträge „Warum bist du gekommen“ von Rolf Kühn und „Hörst du, wie die Brunnen rauschen“ von Robert Pappert mit Günter Stalter als Solist zu Gehör.