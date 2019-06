Willkommensgruß für das Storchenkind

Seit 2009 fliegt der Weißstorch, der den schönen Namen Jonas erhalten hat, jährlich das Storchennest in Hockenheim an. Seit 2014 nistet er dort mit seiner Partnerin Svea auf einem Dach gegenüber der Sparkasse und fühlt sich sichtlich wohl in der Rennstadt. In seinem zehnten Jahr, in dem er für Nachwuchs in Hockenheim sorgt, schlüpfte vor etwas mehr als sechs Wochen das erste Jungtier aus einem der fünf Eier. Wenige Tage später knackten zwei weitere Storchenkinder ihre Schalen und machten das Familienglück perfekt.

Dank einer Kamera, die auf das Nest gerichtet ist, konnten die Geburtsdaten genau erfasst werden, und leider auch die Tage, an denen die zwei jüngeren Tiere verstarben. Gabi Picke berichtete, dass ein Tier bereits drei Tage nach dem Schlüpfen verstarb, und das zweite in der nasskalten Periode im Mai. Auch ließ sich erkennen, dass dieses Tier recht schmächtig war und somit wohl nicht stark genug wahr um sich dem Wetter zur Wehr zusetzten.

Trotz der traurigen Verluste, die leider noch viele andere Storchenfamilien durch das Wetter erleiden mussten, freut sich Hockenheim und der Nabu, dass sich das überlebende Tier bester Gesundheit erfreut und nun offiziell seine Identität ans Bein geheftet bekam.

Altvögel passen auf

Thomas Picke, Sprecher des Nabu-Hockenheim und ausgebildeter, ehrenamtlicher Beringer der Vogelwarte Radolfzell, hatte wieder die ehrenvolle Aufgabe das Tier zu beringen. Durch die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wurde Picke mit der Drehleiter zum Nest gebracht, was einer der Altvöglen von einem Dach gegenüber aufmerksam beobachtet. Die Jungvögel hingegen besitzen bis etwa zur siebten Lebenswoche den Reflex der Schutzstarre, die sogenannte Akinese. Es ist ein Todstellreflex in dem sie sich flach und leblos hinlegen, dies schützt sie besonderes vor Raubvögel, wenn die eigenen Eltern gerade auf Futtersuche sind. Dieser Reflex wird auch für die Beringung genutzt und so lies Thomas Picke den Korb der Drehleiter erst über das Nest fahren, damit das Kind eine Gefahr witterte und sich in die Schutzstarre begab. Um Stress zu vermeiden legte Picke ihm noch ein Handtuch über den Kopf und brachte dann den Ring am linken Bein an.

Wiege aufgeräumt

Die Gunst der Stunde nutze er auch für einen Großputz im Nest und entfernte Plastikteile, Stoffreste, ein unbefruchtetes Ei und Speibälle der Störche. Dieses Gewölle sind hochgewürgte Nahrungsreste der Störche und bestehen aus den unverdaulichen Teilen ihrer Beute. Diese werden nun untersucht und geben somit Aufschluss, von was sich die Hockenheimer Störche ernähren. Noch bis Anfang oder Mitte August wird die Familie in ihrem Nest verweilen und kann dabei gerne über die Kamera in der Sparkasse beobachtet werden. Dann werden sie ihre Reise in Richtung der Iberischen Halbinsel antreten um dort zu überwintern und hoffentlich werden Svea und Jonas im nächsten Jahr über Hockenheims Dächer wieder fleißig für Storchennachwuchs sorgen.

