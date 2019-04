Winnetou-Motive erklingen

Hockenheim.Die Internationale Gitarrennacht gastiert wieder im Kulturhaus Pumpwerk. Am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, präsentiert Claus Boesser-Ferrari mit hochkarätigen Gäste internationale Gitarrenklänge. Dazu gehört sein Auftritt mit Adax Dörsam. Sie lassen gemeinsam die „Winnetou-Tapes“ erklingen, eine Hommage an den gerade verstorbenen Komponisten Martin Böttcher, der in den 1960er Jahren die Musik für zehn Karl May-Filme komponierte.

In seiner Heimat Italien ist Franco Morone einer der wichtigsten Vertreter der modernen Fingerstyle-Gitarre. Seine eigenen Kompositionen verströmen eine leichte und luftige Atmosphäre und nehmen die Zuhörer mit auf einen sanften Flug, getragen vom umfassenden Vorstellungsvermögen des humorvollen Italieners, dessen Musik die Phantasie zum Klingen bringt.

Der ursprünglich im Programm angekündigte Auftritt von John Gouldie muss krankheitsbedingt entfallen. Karten gibt es zum Preis von 16 Euro (ermäßigt 14 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und im Vorverkauf der Stadthalle zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019