„Wir erleben ein Stück Geschichte mit einem offenen Ausgang“

Hockenheim.„Quo vadis EU?“ Diese Frage nach der Zukunft Europas lockte zahlreiche Besucher zur gemeinsamen Veranstaltung des Freundeskreises Hockenheim-Commercy und der Volkshochschule in die Zehntscheune. Auf die Geschichte und die aktuelle Lage in Europa ging der gebürtige Franzose Dr. Ludovic Roy, Historiker und Dozent an der Hochschule Mannheim, ein.

Vor 70 Jahren arbeitete sein Opa als Zwangsarbeiter in Danzig, heute arbeitet und lebt man in einem Europa ohne Grenzschranken. Eine Errungenschaft welche Europa gebracht hat. Dies ist kein Geschenk, sondern wurde mühsam erarbeitet. Viele vergessen dies, betonte der Referent. Jean-Claude Juncker Präsident der Europäischen Kommission bekam viel Lob als ein Politiker, der für Europa kämpft und auch mal provoziert.

Von Kant bis zur Gegenwart

Der Vortrag zeigte auch einen Rückblick in die Historie Europas. Über den Philosophen Immanuel Kant, der sich 1795 in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ Gedanken um das Völkerrecht machte, und Victor Hugo, der beim 2. Internationalen Friedenskongress bereits 1849 die Vereinigten Staaten von Europa forderte, ging der Vortrag in die Neuzeit. Der Vertrag von Lissabon bis zum Vertrag von Maastricht, der als Sündenfall bezeichnet wurde, wurden in den Grundzügen vorgestellt. Auch wurde von Dr. Roy die kritische Frage gestellt „warum wir nationale Parteien bei einer Europawahl wählen und keine europäischen Parteien“. Die Bevölkerung muss demokratisch mitgenommen werden, die europäischen Politiker müssen sich den Menschen auch vor Ort zeigen.

Auch der Brexit wurde unter die Lupe genommen. Dabei wurde an Margret Thatcher erinnert, die mit „No, no, no“ als Regierungschefin auf eine Europa-Vision von Jacques Delors reagierte und Europa nicht mehr Macht zugestehen wollte. Großbritannien stand Europa schon immer kritisch gegenüber, bemerkte Roy.

Bei den Austrittsverhandlungen gibt es gegenüber Großbritannien bei den vier Grundpfeilern der EU – freier Dienstleistungsverkehr, freier Kapitalverkehr, freier Personenverkehr und freier Warenverkehr – auch kein Entgegenkommen. Jedoch verliert Europa mit Großbritannien den zweitgrößten Nettozahler und eine militärische atomare Großmacht in der Europäischen Union.

Garant für den Frieden

Die Türkei wurde ebenfalls angesprochen. Unbestritten würde die Türkei zu Europa gehören. Unabhängig von den bekannten Problemen, könne die EU die Türkei rein wirtschaftlich nicht stemmen. Die türkische Landwirtschaft würde nach Meinungs Roys Unsummen an Agrarsubventionen benötigen und die Abgeordneten wären mit einem Schlag in der Überzahl im Europäischen Parlament.

Auch der Frieden in Europa wurde vom Referenten thematisiert. Einer Umfrage zufolge halten 30 Prozent der Amerikaner einen Bürgerkrieg in Amerika für möglich. Kein Syrier in Deutschland hätte es vor zehn Jahren für möglich gehalten, dass heute sein Land in Schutt und Asche liegt. Nichts ist selbstverständlich, auch der Friede nicht. Ein vereintes Europa ist auch ein Garant für Frieden in Europa.

Dr. Roy abschließend: „Wir erleben gerade ein Stück Geschichte mit offenem Ausgang. Niemand kann vorhersagen, welcher Weg der richtige ist.“ mst

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.10.2018