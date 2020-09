„Wir hatten auf einmal Zeit als Familie“

Eine der wenigen Liveauftritte für Me and the Heat in Corona-Zeiten: Die Band spielt im Garten des Aquadrom mit Giovanni Ema-nuele (Schlagzeug), Dietrich Bechtel (Bass), Hardy Appich (Trompete, Gesang), Marvin Dallaway (Trompete, Gesang), Oliver Rosenberger (Gesang), Christin Kieu (Gesang), Mike Frank (Gitarre, Gesang) und Martin Pohl (Keyboard).

© Zeuner