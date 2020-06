„Wir können uns sicher gut selbst motivieren“

Hockenheim.Filme gibt es inzwischen viele von der Acoustic Rock Night, aber ins Kino hat es die Band bislang nicht geschafft. Doch am Sonntag, 19. Juli, wird auch diese Hürde genommen: mit einem Auftritt im „Kultur-Autokino Zeitvertreib“ in Landau. Womit die Coverband nach dem Hambacher Schloss in einer weiteren Pfälzer Stadt ihre Visitenkarte abgibt. Was sie davon erwartet und wie die Formation bislang

...