„Wir Kunden sind so froh und dankbar“

„Wir als Kunden sind so froh und dankbar“, ruft eine Kundin am Waldfestplatz begeistert, als sie mitbekommt, dass Heide Rauh, Jutta Kleinert und Sonja Nirmaier eine Spende der Katholische Frauengemeinschaft (kfd) an den Tafelladen in der Stadt übergeben. Die rundliche Frau lächelt - ihr bedeutet es viel, hier einkaufen zu dürfen.

„An die Tafel spenden wir sehr gerne - gerade während der Corona-Krise wird das Geld hier dringend gebraucht“, erklärt Vorstandsvorsitzende Kleinert. In der Vergangenheit hat die kfd schon oft an den Tafelladen gespendet - egal ob Sachspenden oder Geld. Aber auch Frauen in Not, das Kinderkrankenhaus Betlehem und regionale Einrichtungen bekommen regelmäßig Unterstützung von der Frauengemeinschaft. 300 Euro sind in dem Umschlag, den die drei Frauen Petra Benz vom Tafelladen überreichen.

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, freut sich Benz über die Spende. Einmal pro Woche, immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr, öffnet der Tafelladen in seiner vorübergehenden Unterkunft am Waldfestplatz seine Türen. Gegen einen Obolus von 2 Euro bekommen die rund 70 Kunden, darunter vor allem Familien, hier Obst, Gemüse und andere Lebensmittel. Seit der Krise dürfen außerdem auch Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit geschickt worden sind und deshalb nun Geldprobleme haben, im Tafelladen einkaufen.

Vorschriften eingehalten

Neben der Schwierigkeit, genügend Spenden zusammen zu bekommen, beschäftigt die Helfer des Tafelladens vor allem der Standort. In den Räumlichkeiten beim Talhaus, in dem die Lebensmittel eigentlich ausgegeben werden, können weder Mitarbeiter noch Kunden den Mindestabstand einhalten und in dem aktuellen Provisorium wird es bald zu kalt werden. „Wir suchen gerade gemeinsam mit der Stadt nach einer Lösung“, sagt Benz.

Eines haben der Tafelladen und die kfd auf jeden Fall gemeinsam: Die Corona-Krise stellt für beide eine Herausforderung dar. Das Vorstandsteam der kfd stelle laut Jutta Kleinert kurzfristige Planungen in den Vordergrund. Dennoch würden die Frauen nicht auf erlaubte Kontakte verzichten wollen. Deshalb werden die Angebote zukünftig an die aktuelle Lage angepasst.

Die nächste Veranstaltung ist ein Pilgerweg durch Hockenheim am Samstag, 26. September. Der Rundweg führt zu mehreren Stationen und macht Natur und Schöpfung mit allen Sinnen erfahrbar. Als Highlight besichtigen die Teilnehmer gemeinsam den Arche Weltladen und dürfen dort fair gehandelte Produkte probieren. Abschließend besuchen Interessierte die Vorabendmesse in der Pfarrkirche, die thematisch von der Frauengemeinschaft mitgestaltet wird.

Eine Anmeldung nimmt Nicole Fuhr, Telefon 06205/47 29 oder E-Mail: kfd-hockenheim@web.de, bis Dienstag, 15. September, entgegen.

