Hockenheim.„Wenn ihr heute gut mitmacht, machen wir auch fünf Minuten früher Schluss“, scherzt Comedian Johannes Schröder, der sich selbst „Herr Schröder“ nennt, gleich zu Beginn. Dabei fällt die „Klasse“ des Pumpwerks am Freitagabend gleich mal bei der Begrüßung des Lehrers durch, denn das „Guten Morgen, Herr Schröder“ klingt „viel zu motiviert für den allmorgendlichen Verbalsuizid“ der Schüler. Nach einigen Erläuterungen zu den üblichen Verbalentgleisungen, gegähnter Langeweile aus den hinteren Sitzreihen und der Bitte um Urwaldgeräusche zur Untermalung ist die zweite Begrüßung dann schon deutlich „authentischer“.

In seinem Soloprogramm „World of Lehrkraft“ nimmt der studierte Deutschlehrer die Zuschauer mit auf eine Reise in die zwischenmenschlichen Abgründe des Lehrerdaseins, welches der gebürtige Berliner nach zwölf Jahren Schuldienst in Offenburg an den Nagel gehängt hat, um die Aberwitzigkeiten des Schulwesens auf die Bühne zu bringen.

Zuschauer werden „Schüler“

Von Beginn an interagiert „Herr Schröder“ gekonnt mit dem Publikum und pickt sich einzelne „Schüler“ heraus, um sie im Laufe des Programms an passenden Stellen einzubinden. Referendarin Nicole warnt er schon mal: „Sieh genau hin, so sieht eine Verkettung unglücklicher Entscheidungen oder ein Leben am Korrekturrand der Gesellschaft aus.“ Immerhin gäbe es aber auch „Lichtblicke“. Justin Maddox aus seiner 10 a etwa, der, gefragt nach einem Tier aus seiner Heimat, die Antwort „Rindenmulch“ zum Besten gibt, und mit „Korrekt(h)urensohn“ jüngst einen äußerst kreativen Neologismus an die Tafel gekritzelt hat. Doch ganz so unbeliebt scheint „Herr Schröder“ bei seinen Pubertären dann doch nicht zu sein, schließlich war die Klasse so frei, den Deutschlehrer bei „Elitepartner.de“ anzumelden – das „vergilbte Löschpapier sucht einen frischen Tintenklecks zum Aufsaugen“.