„Wir müssen am Ring nach vorne blicken – und zwar selbstbeswusst"

Neue Fieberambulanz

Ein Schutzwall für die Krankenhäuser

Die „ze:roPraxen" haben in Kooperation mit den Ärztenetzen Schwetzingen und Hockenheim eine zentrale Fieberambulanz für den südwestlichen Rhein-Neckar-Kreis am neuen Messplatz in Schwetzingen eingerichtet. Diese soll schon am ...