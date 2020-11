„Wir reden im Moment nur über Corona“

Deutscher Handball-Pokal

Metzingen zeigt den Bären ihre Grenzen auf

Nur vier Tore in der ersten Halbzeit, insgesamt lediglich zwei Paraden für die Torhüterinnen über 60 Spielminuten – so kann man keine Handballpartie gewinnen. Das mussten auch die Kurpfalz-Bären am Samstagabend einsehen, als sie ...