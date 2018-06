Anzeige

Längst ist das Unternehmen „Vom Local Hero zum Global Player“ geworden. Und dennoch kann Haimerl sich noch sehr gut an die Anfänge erinnern: „Mein Vater war Schuster mit Leib und Seele. Doch die Marktchancen wurden angesichts der globaler werdenden Welt immer geringer. Wir sind dann zunächst in die Lohnfertigung eingestiegen, doch damit verschwinden dein Name und deine Marke.“

1978 stieg Ewald Haimerl in das Unternehmen ein, 1987 übernahm er vom Vater die Geschäftsleitung. „Ich habe viele Ideen durchgespielt, was wir machen können, um nicht vom Markt zu verschwinden. Und da ich gleichzeitig in der Feuerwehr aktiv war, habe ich schließlich den ersten Feuerwehrstiefel weltweit mit dem Material Gore-Tex entwickelt. Schließlich bin ich Unternehmer, und ein Unternehmer unternimmt was, sonst ist er ein Unterlasser.“

Zentrum für Händler im Talhaus

Aus diesem Stiefel wurde ein weltumspannendes Unternehmen, das 2018 rund 125 Millionen Euro Umsatz machen wird. Der „Fire Eagle“, die neueste Innovation, ist der meist verkaufte Feuerwehrstiefel auf der Welt. „Innovationen sind sehr wichtig: Ohne Innovationen bleiben wir stehen und verlieren“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Das ist er auch von seinem Konzept „Made in Europe“: „Wir fertigen in Deutschland und Kroatien, nur so können wir Qualitätsprodukte anbieten für Menschen, die anderen helfen und damit den bestmöglichen Schutz für die eigene Gesundheit verdienen.“

Der Store in Hockenheim gehört zu einem der drei Verkaufsstandorte, die Haix in Deutschland betreibt. „Perspektivisch wollen wir ihn zu unserem Zentrum für Händler ausbauen“, schaut Haimerl in die Zukunft. Doch nicht nur Hockenheim, auch der Gesamtkonzern soll weiter ausgebaut werden: Im Bereich Streetwear sieht Haimerl neue Geschäftsfelder. Und um diese zu erschließen, greift er gerne auf sein wichtigstes Motto zurück: „Wer et-was will, sucht Wege – wer etwas nicht will, sucht Gründe.“ zg

