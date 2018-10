„Wir sind nicht mit Motor auf die Welt gekommen“

Es ist der Chefredakteur des Innovations-Fachblattes „Edison“, Franz W. Rother, der im Glaspavillon des Hockenheimrings zum Auftakt des ersten „e4-Testivals“ die entscheidende Fragestellung artikuliert: „Die Tatsache, dass Elektromobilität endlich als Innovation begriffen wird, zeigt, dass die Menschen bereit für einen Umstieg sind.“ Was Rother hier als vollendete Tatsache formuliert, wird über zwei Tage hinweg in einem interdisziplinären Forum hart diskutiert – und um entsprechende Expertise erweitert.

Wahlweise flankiert durch den Vortrag von Benedikt Ummens, Magdalena Wittys puristische Roadtrip-Erfahrung und Christof Walters SAP-Showcase, sind es zwei Prominente, die zu einem Rundumschlag automobilen Zukunftswillens ausholen. Den Anfang macht Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann. Mit einer klaren Vision ist zwar auch der grüne Minister nicht nach Hockenheim gekommen, verspricht seinem Bundesland aber eine mobile Zukunft, die „auf jeden Fall elektrischer sein wird, als bis jetzt“. Eine große Wende sei zur Erreichung des Ziels nicht nur angebracht, sondern in Anbetracht des verabschiedeten Klimaschutzplans absolut unausweichlich.

„Eine Reduzierung der Treibhausgase um die Hälfte bis 2030 werden wir sonst nicht schaffen – von der Klimaneutralität bis 2050 gar nicht zu sprechen“, macht Hermann deutlich, wirbt aber gleichsam um Verständnis für die Verzögerungen im internationalen Wettbewerb. Ein Bundesland, „dessen Reichtum maßgeblich auch durch den Verkauf schwerer Diesel“ eines Stuttgarter Autobauers geprägt sei, habe man in Industrie und Bürgerschaft nur mit Not davon überzeugen können, dass weder die Förderung noch der Konsum „veralteter Technologien“ zielführend sei. Der Weg, erklärt Hermann, sei ohne Zweifel noch weit, „doch, dass wir in zehn Jahren den Anteil erneuerbarer Energien im Land mehr als verdoppelt haben, hat gezeigt, dass der Weg möglich ist – wenn wir uns wirklich dafür einsetzen.“

Auch im Bund müsse man sich daran erinnern, dass Mobilität nicht an den Verbrenner gekettet sei. „Wir sind nicht mit Motor auf die Welt gekommen“, betont der Grünen-Politiker und apostrophiert damit ein Bewusstsein, das sich wieder an die Qualitäten zwischen Körperkraft und ökologischem Respekt erinnert.

Ein Punkt, den auch der bekannte Schauspieler und Aktivist Hannes Jaenicke in seinem Vortrag deutlich macht. Mit pointierten Worten geißelt Jaenicke die „Auto-Mafia“, die zugunsten eines maximalen Gewinns in den vergangenen Jahren dafür gesorgt habe, dass progressive elektromobile Lösungen zurückgehalten werden.

Wandel muss auch individuell sein

Beispiele bleibt der prominente Umweltbotschafter dabei nicht schuldig. In den frühen 2010er Jahren etwa habe Siemens mit der vollmundigen Ankündigung geworben, eine bundesweite Ladeinfrastruktur für Elektroautomobile zu schaffen, nur um die eigenen Pläne kurz vor der IAA 2013 klammheimlich wieder zu kassieren.

Eines von vielen Beispielen, das für Jaenicke zeigt, dass der Wandel nicht nur ein industrieller, sondern auch ein individueller sein müsse: „Solange wir für Kleinststrecken SUVs erwerben, die Möglichkeiten von Carsharing ignorieren und damit der Umwelt nachhaltig schaden, werden wir den Schalter nicht umlegen können.“ mer

