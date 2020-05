Wir werden auch diese Krise überwinden

In diesem Bericht geht es um eine Hockenheimer Geschichte, die sich vermutlich Mitte Mai 1945 ereignet hat. Sie schildert keine dramatischen Ereignisse, sie berichtet von einer eher unspektakulären Entdeckung 46 Jahre nach Kriegsende und welche Gedanken diese beim Entdecker ausgelöst hat.

Für manche Geschichten braucht man Vorkenntnis, um sie besser zu verstehen, und je größer man den Kreis zieht, umso pauschaler wird der Inhalt. Vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Nur wenige Hockenheimer haben diese Zeit noch erlebt, und viele sind in späteren Jahrzehnten nach Hockenheim zugezogen und haben ihre eigenen Geschichten – auch solche der heutigen Kriege, die kaum anders sind. Für meinen eher nebensächlichen Bericht hier der grobe Umriss der Ereignisse:

Von 1933 bis 1945 dauerte die nationalsozialistische Diktatur unter Adolf Hitler. In Hockenheim gab es einen „Heldenkeller“, wo die NSDAP-Ortsleitung Folter und Erziehungsmaßnahmen durchführte. Die SS, das wichtigste Terror- und Unterdrückungsorgan im NS-Staat, wurde militärisch mit der Waffen-SS ergänzt und zog mit der Wehrmacht seit 1939 mit einer Blutspur und Zerstörung durch die Länder Europas und der Welt, nun auch durch die eigene Heimat.

Bomberabsturz beim Pumpwerk

Die letzten Wochen vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 in Hockenheim: Nach den ständigen Luftangriffen auf Ludwigshafen und Mannheim wurde am 1. März 1945 auch Bruchsal zu 80 Prozent zerbombt. Die Front rückte näher. Am 23. März 1945 wurde über Heidelberg ein amerikanischer B-26-Bomber abgeschossen, die Besatzung konnte sich retten, das Flugzeug stürzte beim Pumpwerk Hockenheim ab und brannte aus. Die Rheinbrücke bei Speyer wurde gesprengt. Als Ende März und Anfang April 1945 die Front über Hockenheim hinwegzog, flüchtete die NSDAP-Ortsleitung. Die deutschen Kampfverbände zogen sich nach letzten Kämpfen gegen anrückende amerikanischen Bodentruppen (Gräber auf dem Hockenheimer Friedhof zeugen davon) von Hockenheim Richtung Odenwald und Kraichgau zurück.

Vor Walldorf hängte man sieben Deserteure der Wehrmacht auf. Zwangsarbeiter (zwölf Millionen wurden ins Deutsche Reich geholt) zogen plündernd durch die Straßen, die Hockenheimer Bürger saßen mit Angst, Hunger und wegen den ständigen Fliegeralarmen und Beschuss in den Kellern. Dann kamen die feindlichen Truppen als Besatzer, zuerst amerikanische, dann für Wochen französische auch Kolonial-Truppen, denen die Stadt ausgeliefert war. Die Hockenheimer Bevölkerung musste nun Rache, Vergeltung und Hass erdulden. Plünderungen, Durchsuchungen, Vergewaltigungen, Beschlagnahmungen, Hunger und Angst prägten die Zeit. Am 7. April 1945 besuchte Charles de Gaulle den geschaffenen Rheinübergang bei Speyer.

Immer wieder zogen amerikanische Truppenteile bei Speyer über den Rhein und machten in Hockenheim Rast, wohl auch in der Zigarrenfabrik der Luisenstraße. Doch langsam entspannte sich die Situation und Vertrauen auf beiden Seiten wurde gewonnen.

Untersuchung wird zur Zeitreise

Dies soll die Überleitung zu meiner eigentlichen Hockenheimer Geschichte Mitte Mai 1945 sein. Der Gebäudekomplex der alten Zigarrenfabrik in der Luisenstraße wurde 1911 erbaut. Bis 1971 wurden dort Tabakwaren hergestellt. Danach wurde die Immobilie als Lager genutzt und 1991 ausgeschrieben zum Umbau für Wohnungen.

Für diesen Zweck wurde ich von meiner Baufirma beauftragt, sämtliche Decken und Böden zu untersuchen. Als junger Mensch war es für mich eine spannende Aufgabe und eine Zeitreise in die Geschichte. Im Keller entdeckte ich im nördlichen Teil den eingerichteten Luftschutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg, betretbar durch eine schwere Holztür mit Gasdichtung, Verriegelungsschloss und ein kleines Guckloch mit rotem Glas. An der Innenseite der Holztür war ein Zettel angebracht, darauf stand – „Den Luftschutzraum bitte sauber verlassen!“ Im Erdgeschoss waren zum Teil noch die Waschbecken und Garnituren von der Erbauung vorhanden.

Stock für Stock, Decke für Decke erfüllte ich meine Aufgabe. Im Dachgeschoss angekommen, machte es mir den Eindruck, als hätte hier nie eine Nutzung stattgefunden. An einem Teil des Dachstuhls war eine Zwischendecke eingebaut, die mit einer Leiter zu erreichen war. Ich prüfte die Standfestigkeit und kletterte hoch. Auch dort war zunächst nichts zu entdecken außer bei einem kleinen Dachfenster einen Sandkegel von circa 40 Zentimeter Höhe. Daneben war ein Brett des Bodens aufgerissen, wo der Sand der Deckenfüllung entnommen worden war.

Sandkegel mit seltsamem Inhalt

Dieser Sandkegel war seltsam und gab mir keinen Sinn. Vorsichtig streifte ich mit dem Fuß über ihn hinweg und acht Holzklötze mit Zahlen kamen zum Vorschein. Was wurde hier versteckt? Nun breitete ich den ganzen Sand mit seinem Inhalt aus und weiteres kam zum Vorschein: eine leere Fischdose, eine zusammengeknüllte Zigarettenpackung, mehrere Kippen, ein verschmutzter Briefumschlag, Briefmarken gestempelt mit abgerissenen Adressenfeld und eine schmutzige Clubkarte aus dünnen Karton.

Ich schaute die Dinge genauer an und mir wurde klar, was ich hier entdeckt hatte. In meiner Wehrdienstzeit bei der Bundeswehr wurde uns beigebracht, dass ein Soldat seinen Müll zu vergraben hat, um Spuren zu vermeiden. Es war der Müllhaufen eines amerikanischen Soldaten. Auf den zwei 6-Cent-Briefmarken steht „United States of America“, abgestempelt in Rockford im Bundesstaat Illinois am 4. Mai 1945.

Die Clubkarte ist der Mitgliedsausweis von Mr. Frank Carter des East Rockford Pigeon Club (Brieftauben-Verein), in der er 1941 seine Gebühren für die Klasse B bezahlt hat. Auch die Fischdose und Zigaretten waren amerikanischer Herkunft.

Die acht Holzklötze, circa 4,5 mal 7,5 Zentimeter groß, tragen spiegelverkehrt die Zahlen 0, 1, 3, zweimal die 5 und die 6 sowie die 7. Es sind Druckklötze für Beschriftungen von Schildern und Plakaten. Frank Carter hatte wohl Mitte Mai 1945 an einem Regentag im Dachgeschoss der Zigarrenfabrik seine Fischdose, vermutlich mit einem Stück Brot, gegessen. Möglicherweise bekam er bei der Essenausgabe einen Brief aus seiner Heimat, den er nebenbei las.

Dabei beschmutzte er mit dem Öl der Fischdose den Briefumschlag mit den Briefmarken und seinen Mitgliedsausweis des Pingeon Clubs. Ein paar Zigaretten nach seinem Mahl befreiten die Nase vom Fischgeruch. Möglicherweise war er für seine Militäreinheit für Fernmeldungen durch Brieftauben beauftragt und das Anfertigen von Hinweis- und Richtungsschildern eingesetzt. Dies würde die Druckklötze erklären. Am Ende verpackte er seine Ausrüstung und trennte sich von überflüssigen, platzraubenden Dingen. Wie es seine militärische Pflicht verlangte, den Unrat und Müll zu vergraben, brach er ein Bodenbrett raus und nahm den Füllsand des Bodens, um den Unrat und Müll zu verdecken.

46 Jahre dauerte es, bis ich dies entdeckte und zum Beweis dieser Geschichte nahm ich Briefmarken, Ausweis und Druckklötze an mich. Nach weiteren 29 Jahren, anlässlich des Endes der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vor 75 Jahren, möchte ich über diesen „Müll der Geschichte“ nun berichten.

Was erinnert heute noch in Hockenheim an diesen Krieg? Es sind die Gräber von Soldaten der letzten sinnlosen Kämpfe auf dem Hockenheimer Friedhof. Eine Granathülse, die in der Katholischen Kirche einschlug, aber nicht explodierte, Gedenksteine und Tafeln. Und Erinnerungen, die bis heute in manch einer Hockenheimer Familie wegen Schuld oder wegen Leid nicht erzählt werden darf oder nicht erzählt werden kann.

Was mich dazu antreibt, drüber zu berichten, ist die eigene Familiengeschichte und der Satz meines Großvaters (1886-1961): „Geschichte darf sich nicht wiederholen, wir müssen daraus lernen.“ Mein Großvater väterlicherseits war badischer Polizist (1919-51), wegen seiner Haltung zu Kirche und Pfarrer 1937 strafversetzt und überwacht, seine zwei ältesten Söhne starben mit gerade 20 Jahren 1942 und 1943 im Russlandfeldzug. Meine Mutter sah mit fünf Jahren die Flammen der brennenden Synagoge in Bruchsal über den Dächern der Nachbargebäude, die jüdischen Arbeitgeber ihrer Mutter mussten fliehen. Ihr Vater wurde mit 36 Jahren zur Wehrmacht eingezogen und von 1939 bis 1945 als Lkw-Fahrer und Pionier eingesetzt.

Ende als Beginn der Demokratie

Das Geschäft und Wohnhaus wurde am 1. März 1945 bei der Bombardierung Bruchsals zerstört. Mein Schwiegervater war litauischer Zwangsarbeiter und von 1950 bis 1986 US-Soldat. Die Familie meiner Schwiegermutter floh als Deutschlitauer in Richtung Westen.

Das Ende der nationalsozialistischen Diktatur ist auch der Beginn unserer Bundesrepublik Deutschland und Demokratie. Das Deutsche Kaiserreich gab es von 1871 bis 1918 (47 Jahre). Die Weimarer Republik von 1919 bis 1933 (14 Jahre). Das Dritte Reich (NS-Diktatur) von 1933 bis 1945 (zwölf Jahre). Die sowjetische Besatzungszone und DDR von 1945 bis 1990 (45 Jahre) und die englisch-französisch-amerikanische Besatzungszone, aus der die Bundesrepublik Deutschland wurde, von 1945 bis heute schon 75 Jahre. Dies sollte uns ermutigen, dass wir auch die Corona-Krise mit diesem Staat überwinden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 08.05.2020