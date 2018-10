Wird der Rollstuhl überflüssig?

Die Gaußfreunde organisieren seit dem vergangenen Schuljahr eine Vortragsreihe ehemaliger Schüler des Gymnasiums. In dieser Reihe wird PD Dr. Rüdiger Rupp vom Universitätsklinikum Heidelberg Freitag, 9. November, um 19 Uhr einen Vortrag halten zum Thema: „Neurotechnologie für Querschnittgelähmte – Wird der Rollstuhl bald überflüssig?“

Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Rupp liegt in der Entwicklung und klinischen Erprobung von technischen Rehabilitationshilfen, zu denen vor allem Greifneuroprothesen und Lokomotionsroboter zählen. Eine Querschnittlähmung nach einem Unfall oder eine Lähmung nach einem Schlaganfall zerstören das normale Leben eines Menschen. Er gerät in stetige Abhängigkeit von anderen.

International Ansehen erworben

Ingenieur Dr. Rüdiger Rupp ist der Leiter der Sektion Experimentelle Neurorehabilitation am Querschnittzentrum des Universitätsklinikums in Schlierbach und hat schon vielfache technische Lösungen für die Rehabilitation erforscht und entwickelt. Mit seinen Forschungen und Entwicklungen hat Dr. Rupp bereits großartige Erfolge erzielt. Er hat schon vielen querschnittsgelähmten Menschen geholfen, international großes Ansehen gewonnen und auch das Interesse der Medien auf sich gezogen. Rupp wird in seinem Vortrag auf verständliche Weise am Gauß-Gymnasium über seine Arbeit und die damit verbundenen Möglichkeiten für Querschnittsgelähmte berichten.

Zu diesem Vortrag laden die Gaußfreunde Schüler, Eltern, Lehrer, ehemalige Mitschüler und Lehrer, aber auch die interessierte Öffentlichkeit, vor allem auch Betroffene, ein. ks

