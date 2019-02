Wird Reiterplatz auf Dauer einer Bebauung entzogen?

„Erfrischend“ sei der richtige Terminus, fand ein regelmäßiger Besucher am Ende des BIT-Stammtisches über den erlebten Abend im „Rondeau“. Sicherlich trugen Stadträte der Grünen, die diesmal der Einladung zum BIT-Stammtisch gefolgt waren, wesentlich zum lebhaften politischen Gedankenaustausch bei. Auch Vertreter der Bürgerinitiative Biblis (BIB) waren wieder gerngesehene Gäste – man fühlt sich als BIT mit diesen im selben Boot unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Adolf Härdle, informierte über markante Ereignisse in der Stadtpolitik, aber auch über die Grundausrichtung seiner Politik, die den Bürger im Mittelpunkt sehe. Was ist gut für die Bürger, die soziale Gemeinschaft und deren Zusammenhalt? Dies solle immer die vorrangige Triebfeder für das politische Engagement Härdles sein.

Mit dieser häufig wiederkehrenden Ansage verschaffte er sich beim Stammtisch viele Sympathien und Anerkennung. Schon mehrfach habe die BIT in der Vergangenheit festgestellt, dass besonders die Grünen Kritik aufnehmen können und Folgerungen im Sinne der gerade dargestellten Grundausrichtung in ihrer Politik ziehen. Mit Freude wurde die Positionierung jüngerer Kandidaten der Grünen zur bevorstehenden Kommunalwahl aufgenommen.

Die Erfahrung der älteren soll zwar weiter eingebracht und genutzt werden, aber ein Generationenwechsel durch Verlagerung von mehr Verantwortung zur jüngeren Generation war den Anwesenden sogar einen Applaus wert.

Konkret wurde bei den aktuell behandelten Themen ausgiebig über die Angelegenheiten Rechnungsprüfungsamt, Seniorenheime, Situation am Ring und Stadtentwicklung debattiert. Die BIT ist äußerst besorgt, dass der Reiterplatz durch das bisher schon festgestellte nicht einschätzbare Verfahren von Verwaltungsverantwortlichen auf Dauer einer Bebauung entzogen werden könnte.

Mittel für Schuldentilgung sichern

Es sei nur dringend zu hoffen, dass der scheidende Oberbürgermeister hier nicht eine Zukunftsblockade hinterlasse, die eine Quartierentwicklung verhindert, die bei geschicktem Umgang sogar beachtliche Mittel zur Tilgung der Ringschulden in die Stadtkasse spülen könnte. Weiterer gewichtiger Themenpunkt war die Haushaltsverabschiedung. Der deutliche Zeitverzug werde bei den beabsichtigten Bauprojekten die Kosten wahrscheinlich im Millionenbereich erhöhen. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung zog man bei der BIT das Fazit, dass es noch zahlreiche Themen gebe, die aus Zeitgründen für weitere Gespräche zurückgestellt wurden.

Wiederum habe man viel Neues in Erfahrung gebracht, aber auch den Stadträten der Grünen einiges mitgeteilt, was diese sicherlich für ihr Engagement in der Stadtpolitik reflektieren würden. Die BIT werde am Ball bleiben und weitere Parteien des Gemeinderates zum Gespräch einladen, um ihren Mitgliedern gute Informationen gerade im Wahljahr 2019 zugänglich zu machen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.02.2019