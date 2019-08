Wissen, wo die Milch herkommt

Der Südstadtkindergarten ist für seine Teilnahme am Projekt „Abenteuer Essen – Frühkindliche Ernährungsbildung in der Metropolregion Rhein-Neckar“ ausgezeichnet worden. Die Erzieherinnen des Kindergartens erhielten aus den Händen von Mentorin Antonia Wiedekind für die vielfältige Durchführung von „Abenteuer Essen“ eine Urkunde überreicht.

Bei dem Projekt unternahmen die Kinder über ein Jahr hinweg in verschiedenen Gruppen Entdecker-Touren. So wurden viele Lebensmittel verarbeitet und die dazu notwendigen Schneidetechniken gelernt. Die Kinder verspeisten die lecker zubereiteten Lebensmittel am Ende mit Genuss.

Die Erzieherinnen ließen sich für die Durchführung des Projekts in den Inhalten schulen. Ziele dieses Projektes sind unter anderem, das Wissen der Kinder um die Lebensmittelvielfalt und deren Herkunft zu erweitern, ihre Handlungskompetenz und Selbstständigkeit bei der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln zu fördern sowie unterschiedliche Geschmacks- und Sinneserfahrungen zu vermitteln. Außerdem soll das Essverhalten positiv geprägt und das Ernährungsbewusstsein der Eltern gefördert werden. Deshalb fand im Südstadtkindergarten auch ein Elternabend zu diesem Thema statt.

Im Rahmen des Projekts behandelten die Kinder der Pinguingruppe im Juli eine der letzten Projekteinheiten über das Thema „Milch“. Die Erzieherinnen und die Kinder erarbeiteten, wo die Milch herkommt, wo überall Milch enthalten ist und welche Lebensmittel zu den Milchprodukten zählen. Weitere Themen waren, wie sich die Milchprodukte unterscheiden und warum Milchprodukte gekühlt werden müssen.

Beim Einkaufen genau aufgepasst

Die Kinder bekamen dabei einen „Forscherauftrag“ für zuhause. Sie suchten gemeinsam mit ihren Eltern beim Einkauf Milchprodukte, sammelten leere Verpackungen, machten Fotos und einige dokumentierten ihre Ergebnisse auf großen Plakaten.

Gemeinsam mit den Erzieherinnen stellten die Kinder selbst Butter, Joghurt, Frischkäse, Paneerkäse (ähnlich Mozzarella) und Buttermilch her. Darüber hinaus sahen sie Filme an, wie früher und heute gemolken wird und wie die Milch in den Tetrapack kommt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 05.08.2019