Wo Cowboybräute auf Sträuße schießen

Kanada und Alaska sind Traumlandschaften für Abenteurer und Geschichtenerzähler wie den amerikanischen Schriftsteller Jack London. Dessen Bücher über den Goldrausch im Yukon haben den Fotografen Thomas Sbampato bereits in jungen Jahren veranlasst, auf den Spuren der Goldgräber über das pazifische Küstengebirge zu steigen, den Yukon runterzupaddeln und im Klondike nach Gold zu schürfen. Am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr ist Thomas Sbampato mit seinem Vortrag „Kanada Alaska“ in der Stadthalle zu Gast, um seine Faszination mit den Zuschauern zu teilen.

Mittlerweile hat der Fotograf und Buchautor über fünf Jahre in Kanada und Alaska verbracht. Er veröffentlichte sechs Bücher, unzählige Artikel und hielt über 1000 Vorträge über den Norden Nordamerikas. Erstmalig präsentiert Sbampato die eindrücklichsten Bilder, abenteuerlichsten Anekdoten und humorvollsten Geschichten in einem „Best of“-Vortrag.

Knorrige Charaktere kennenlernen

Dabei gibt er intime Einblicke in das Leben seiner Freunde. Es sind knorrige Charaktere, die verwurzelt sind mit der Weite des Nordens und ihren Nachbarn wie Bären, Elche, Wölfe und Wale. Er begleitet John Hall, der nur mit Pickel und Schaufel ausgerüstet, sich zehn Jahre durch den Permafrost der Brooks Mountains wühlte, bis er auf eine reiche Goldader stieß, berichtet über das Leben von Jeanne Keane, die als „Eagle Lady“ berühmt wurde, zeigt, warum die Braut bei der Cowboyhochzeit auf den Strauß schießt und erlebt den Alltag der Inuits in einem kleinen Dorf in der Arktis, wo seine Frau als Lehrerin an der Schule die Kinder unterrichtete. Sbampato erzählt, wie er als einziger Europäer über zehn Jahre lang eine Fahrerlaubnis für den Denali Park besaß. So gelangen ihm in der Serengeti des Nordens, am Fuße der Alaska Range, Aufnahmen von Grizzlies, Wölfen und kämpfenden Elchen, von denen einige in einer permanenten Ausstellung im Visitor Center des Parks ausgestellt sind. Thomas Sbampato präsentiert in einem fulminanten Bilderreigen Geschichten von Kanada und Alaska, wie es nur wenige kennen – von den farbigen Wäldern im Osten über die polaren Gebiete im Norden, den Rocky Mountains im Westen bis hin zu den Ausläufern der sturmumtosten Aleuteninseln Alaskas. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 03.01.2019