Wörter für die Liebe

Die Stadtbibliothek bietet Kindern am Samstag, 6. April, 10.30 Uhr, ein ganz besonderes Bilderbuchkino an. Das Kino zeigt die Geschichte „Die große Wortfabrik“ von Agnès de Lestrade, illustriert von Valeria Docampo. Der Eintritt ist frei. Das Bilderbuch spricht Kinder im Alter ab drei Jahre und Erwachsene an. Aus organisatorischen Gründen ist Einlass nach Beginn der Veranstaltung nicht mehr möglich, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Das Bilderbuch von Agnès de Lestrade enthält eine Geschichte über die schönsten Wörter der Welt in einer liebevoll gestalteten Ausgabe. Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können.

Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen. zg

