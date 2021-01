Wohin führt Klimapolitik?

Region.Jugendliche Klimaschützer fragen sich oft, was sie tun können, um den Klimawandel zu verlangsamen. Gegenüber den Regierungen fühlen sich viele machtlos und von den älteren Menschen im Stich gelassen. Was bleibt einem außer protestieren? Wie geht es mit der Umwelt- und Klimapolitik in Baden-Württemberg weiter? Um das herauszufinden, veranstaltet die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt zusammen mit dem Landtagskandidaten Dr. Andre Baumann aus Schwetzingen und der Staatssekretärin im Finanzministerium Baden-Württemberg, Dr. Gisela Splett, am Sonntag, 31. Januar, um 15 Uhr einen Online-Talk per Zoom für junge Menschen.

Wichtig ist es heutzutage, vielfältige Verkehrswege zu haben und möglichst schnell voran zu kommen. In einer globalisierten Welt möchte man sicher und umweltverträglich reisen. Bei der Veranstaltung geht es auch um eine nachhaltige Mobilität. Wie kommt die Gesellschaft schnellstmöglich von den bisherigen Autos weg und wie macht sie alternative Verkehrsmittel attraktiver? „Gemeinsam können wir es schaffen, die Verkehrswende für unseren Kreis und Baden-Württemberg voranzutreiben. Ein Abend voller spannender Diskussion eventuell neuer Ideen erwartet euch“, heißt es in der Einladung. Damit sollten zwei der aktuell wohl wichtigsten Themen angeschnitten und gemeinsam diskutiert werden. zg

Info: Anmelden können sich Interessierte per E-Mail unter vorstand@gj-kh.de. Weitere Infos unter www.gj-kh.de oder www.andrebaumann.de.

