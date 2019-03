Wohlfühlatmosphäre im Training wichtig

Hockenheim.Nach Umbaumaßnahmen in den ehemaligen Räumlichkeiten des Lederwaren- und Taschenladens Simon in der Unteren Hauptstraße ist am Samstag die Wing-Tsun-Schule Hockenheim und Reilingen eröffnet worden.

Andreas Klostermann, Schulleiter und von der Europäischen Wing-Tsun-Organisation (EWTO) zertifizierter Trainer, freut sich, unter dem Dach des weltweit größten Kampfkunstverbandes mit über 60 000 aktiven Mitgliedern nun mitten in Hockenheim seinen Schülern die vor über 300 Jahren von einer Frau in China entwickelte Kampfkunst vermitteln zu können.

„Wing Tsun bedeutet für mich Bewegung, Sicherheit und vor allen Dingen Spaß. Bei mir soll im Training eine Wohlfühlatmosphäre herrschen. Jeder kann dabeisein und lernen, sein eigenes Potenzial zu entfalten“ , erklärt Klostermann. Die Wing-Tsun-Schule bietet Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachene von drei bis 99 Jahren an. Begeistert zeigten rund 20 Kinder am Eröffnungstag, was sie bereits in Wing Tsun gelernt haben. Doch nicht nur die Kinder sind in Hockenheim mit Spaß dabei.

Der „älteste“ Wing-Tsun-Anfänger in der Schule von Andreas Klostermann ist bereits 60 Jahre alt. Unterrichtet wird bei den Kindern in Kleingruppen mit maximal acht Kindern, bei den älteren sind in der Gruppe maximal zwölf Personen. Außerdem gibt es Selbstverteidigungskurse für Frauen und Männer. „Gerne biete ich Unternehmen spezielle Teambuilding-Programme an.

Zudem veranstalten wir Junggesellenabschiede und Kindergeburtstage“, erläutert Andreas Klostermann, selbst Vater von drei Söhnen. Unterstützt wird er von seinem Assistenztrainer Peter Dalheimer.

Jeder kann profitieren

„Um Wing Tsun zu erlernen, benötigt man keine speziellen körperlichen Voraussetzungen. Jeder ist bei uns willkommen. Wir vermitteln im Wing Tsun Prinzipien, die für jeden verständlich und anwendbar sind. Jeder kann durch Wing Tsun selbstbewusster, sicherer und stärker werden“, berichtet Klostermann, der selbst im Alter von 14 Jahren mit Kampfsport angefangen hat.

Die zahlreichen Besucher am Tag der offenen Tür konnten die große Trainingsfläche, die Geräte und die Umkleiden besichtigen, sich über das Trainingsangebot informieren und am Glücksrad Fortuna auf die Probe stellen. csc

