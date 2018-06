Wohlfühlwochenende für Rita Schweizer

Anzeige

Zum „Petite Fleur“ und zum ersten Geburtstag des Kraichradweges fand im Mai ein Gewinnspiel des Gartenmarktes statt. Wer die richtige Anzahl an Bienen im Gartenschaupark und Tabakmuseum fand, wurde in die Lostrommel aufgenommen. Viele Besucher haben am Gewinnspiel teilgenommen und es wurden vier Gewinner aus der Lostrommel gezogen. Die Preisübergabe fand im Rathaus statt.

Den ersten Platz belegte Rita Schweizer aus Hockenheim. Sie erhielt einen Arrangement-Gutschein für zwei Personen, welcher zwei Übernachtungen in Bad Bergzabern, ein Feinschmecker-Menü und Tageskarten für die „Südpfalz Therme“ beinhaltet.

Karten für den Hockenheimring

„Wir freuen uns, Frau Schweizer ein Stückchen Wohlgefühl und Freude auf ein schönes Wochenende mit nach Hause geben zu können“, berichtet Kornelia Schirmer, Veranstalterin von „Petite Fleur“.