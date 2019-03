Wohliges Bad in der vertrauten „Muddersproch“

Einen Bildungsauftrag wollten die Altvorderen offenbar verfolgen, als sie in das Programm zum Jubiläumsjahr der Rennstadt die Veranstaltung „Kurpälzisch fer Neigeplackte“ integrierten: ein sprachwissenschaftlicher Abend mit humorvoller Note, in dem die SWR-Redakteure Doris Steinbeißer und Eberhard Reuß klingenden Nachhilfeunterricht für Neubürger wie für Urkurpfälzer erteilten.

Am Freitagabend fand die Lehrstunde für „Natives“ und „Refugees“ im Kulturzentrum Pumpwerk reichlich Anklang; Rund zwei Stunden plauderten sich die aus Ketsch stammende Steinbeißer und der den schriftdeutschen Fremden mimende Reuß, der mit Hockenheim eng verbunden ist, durch die Untiefen des hiesigen Dialekts – als Aufklärungs- und Werbekampagne gleichermaßen.

Dass man dabei selbst den „Schwoweseggl“ zeigen wollte, dass unsere Mundart die schönste der Welt ist, war allenfalls Nebensache: In Wirklichkeit war die Veranstaltung ein Heimatabend, der vor allem die hiesige Bevölkerung im eigenen Slang baden ließ. Denn es ist einfach schön, gemütlich, heimelig und manchmal auch urwitzig, sich in der eigenen Sprache zu aalen: „Hämmer hemmer, awwer Hemmer hemmer net“ – bis zum „Hämatom in der Zunge“.

Brexit als Jahreszeitenphänomen

So arbeiteten die beiden Sprachlehrer vom Philosophischen („Die oane henn’s im Kopp, und die onnare in de Gosch“) über die Berufe (der „Büchsemacher“ ist eben kein Produzent von Militärmaterial, sondern ein Mann, der nur Töchter hat) und die ehelichen Untiefen („Ä Goosereff hot owwerum nix drumrum“) bis zu topaktuellen Themen („Die May ist gekommen, die Briten treten aus“) alles ab, was zum hiesigen Leben nun einmal dazugehört.

Dass sie dabei wegen ihrer engen Klammerung an das abgelesene Manuskript bisweilen etwas die ortstypische Spontanität verloren und ins Radiohafte abglitten, tat dem Abend insgesamt keinen Abbruch, wenngleich man sich bisweilen gewünscht hätte, die beiden würden einfach nur auf einem Sofa sitzen und in unserer Sproch über unser Sproch plaudern.

Auch wenn die beiden in ihrem Gagrepertoire durchaus Hörenswertes hatten, wenn sie irgendwo zwischen „Mundgeruch“ und „Keesfieß“ über den Emissionshandel schwadronieren oder die gesperrte Speyerer Salierbrücke zur „neie innerdeitsche Grenz’“ erklärten und diese zu „unserm owerirdische Stuttgart 21“ erklärten.

Lockerndes vom „Tubb Quartett“

Als Pausenlockerung gab es kurze Beiträge von „Germany’s next Tubb Quartett“: Bernhard und Uwe Schuppel, Bernhard Spitzer und Thomas Müller sangen sich durch „Dahom bei uns in de Kurpfalz“ oder gaben auf die Melodie zum Comedian-Harmonists-Hit „Ein Freund, ein guter Freund“ eine Hommage an das Bier.

Nach zwei Stunden, einer ausgelassenen Diskussion darüber, ob es jetzt „Boohof“ oder „Bohnhof“ heißt und einem kurzen Nachdenken, ob Klaus Schlappner den Dialekt an das Chinesische angeglichen hat („Di sin schon schä – die Blumme“), blieb ein angetanes Publikum, das ab sofort wieder mit neuem Elan dem heimischen Dialekt frönen dürfte: Denn der hängt ohnedies an uns „wie ä babbisch Guzl“ – wie die abschließende Erkenntnis lautete.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.03.2019