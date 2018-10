Wohnbebauung am Messplatz beginnt

So soll die Bebauung am Messplatz einmal aussehen: Links sind die drei Wohnhäuser entlang der Ludwig-Grein-Straße zu sehen und rechte das Gebäude mit Gewerbeflächen sowie Wohnungen an der Ecke Messplatzzufahrt. Zum Projekt gehört auch ein Wohn- und Geschäftshaus in der Baulücke in der Karlsruher Straße (oben).

© Conceptaplan