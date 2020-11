Wolle für neue Bastelideen

Mit einer großen Kiste voller Wolle überraschte Bianca Gräter die Kinder und die Kindergartenleitung vor dem Gebäude des städtischen Friedrich-Fröbel-Kindergartens in Hockenheim.

„Mein jüngster Sohn geht in den Friedrich-Fröbel-Kindergarten und auch mein großer Sohn ist in den Fröbel Kindergarten gegangen. Da liegt es nahe, dass ich den Kindern und dem Kindergarten auch etwas Gutes tun möchte“ berichtet Bianca Gräter.

Bianca Gräter führt seit September 2020 das Geschäft Bianca’s Nähwelt in der Karlsruher Straße 2 in Hockenheim. Das Geschäft führt ein umfangreiches Sortiment für Nähbedarf in Hockenheim und bietet ebenso Änderungsschneiderdienste aller Art an. Kindergartenleiterin Cornelia Münzer nahm die Sachspende gemeinsam mit drei Kindergartenkindern freudestrahlend entgegen. „Ich bin mir sicher, dass die Kinder mit der Wolle viele neue Kreativprojekte angehen werden. Für Pompons, Kordeln, zum Weben und auch für die Strickliesel benötigen wir immer wieder Wolle, damit die Kinder daraus neue Kunstwerke machen können. Wir freuen uns sehr über die Sachspende.“ Da können die Mädchen und Jungen gleich ans Werk gehen. zg

