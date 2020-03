Word-Grundlagen mit Windows 10

Hockenheim.Die Volkshochschule (VHS) teilt in ihrer Pressemitteilung mit, dass in dem Grundlagenkurs für das Arbeiten mit „Word“ mit den Betriebssystemen Windows 10 und Office 2019 noch Plätze frei sind. Der Kurs findet am Dienstag, 10. März, und Donnerstag, 12. März, jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. Insgesamt beinhaltet das Angebot zwei Seminartermine.

Der Kurs biete sich für Einsteiger an, da „Word“ das am Häufigsten eingesetzte Anwenderprogramm auf dem PC im Bereich der Textverarbeitung sei. Die Kursinhalte umfassen die Arbeitsoberfläche, Markieren, Erfassen und Bearbeiten von Texten nach DIN 5008, Korrektur, Textbausteine, Dateiverwaltung, Formatieren von Dokumenten, Aufzählung und Nummerierung, Kopf- und Fußzeilen, Layout und Drucken. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 05.03.2020