Workshop für Technikfans

Neu im Programm der Volkshochschule (VHS) ist der Kurs für Kinder ab sechs Jahren zu dem Thema „Solar Helikopter – 3-2-1-meins“. Der Technik- und Umweltworkshop findet in Kooperation mit der Kugler-Academy statt.

Der Kurs startet am Donnerstag, 26. März, von 15 bis 18 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a und die Kursgebühr beträgt 49 Euro. In der Gebühr sind 29 Euro Materialkosten enthalten.

Thematisiert werden die Fragen, wie eigentlich eine Solarzelle funktioniert, wie man mit Sonnenlicht einen Motor antreiben kann? Am Beispiel eines Holzmodell-Helikopters, und einer Solarzelle soll das an diesem Nachmittag ausprobiert werden, teilt die VHS in einer Pressemitteilung mit. Die Solarzelle versorgt einen Solarelektromotor mit Energie, und treibt damit die Rotorblätter dieser Helikopter bei Lichteinstrahlung an. Jeder Helikopter bekommt seine individuelle Lackierung, dann geht es ab in die Sonne damit und hoch auf die Fensterbank. zg

