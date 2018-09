Wortgottesdienst auf der Seebühne

Auf der Seebühne im Gartenschaupark findet am Freitag, 7. September, um 19 Uhr ein Wortgottesdienst zum ökumenischen Tag der Schöpfung statt. Kolpingfamilie und KFD laden zum Gottesdienst zum Thema „Von meinen Früchten könnt ihr leben“ ein. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kapelle des Altenheims St. Elisabeth statt.

Der Ökumenische Tag der Schöpfung wird jeweils am ersten Freitag im September mit einer zentralen Feier begangen. Die gemeinsam vereinbarte Schöpfungszeit, die schließlich am Fest des heiligen Franz von Assisi im Oktober endet, will Ansporn sein, einen Schöpfungstag auch in den Regionen und Pfarrgemeinden zu begehen. ps

