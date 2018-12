Wunder in der Weihnachtszeit

Es gibt sie scheinbar wirklich, die Weihnachtswunder. Wird man doch allzu oft verleitet, zu denken, jeder sei sich selbst der nächste, ist es umso erfreulicher, wenn einem auch noch gute Menschen begegnen. Ähnlich ging es auch einer älteren Dame, die sich gestern in unserer Redaktion meldete. Beim Besuch der Volksbank in der Parkstraße vergangene Woche hatte sie ein ungutes Gefühl. Ein junger Mann stand verdächtig nahe hinter ihr, als sie gerade Geld abheben wollte. Vorsichtig wie sie ist, nahm sie das Geld aus dem Automaten, ließ es flugs in ihrem Handschuh verschwinden und verließ auf direktem Weg die Bankfiliale. Erst später bemerkte sie, dass sie ihre EC-Karte nicht mitgenommen hatte. Ein Schock, doch es war Wochenende und ihr blieb nichts als warten, berichtete sie. Bis zum Sonntag, als ein freundlicher Polizeibeamter vor der Tür stand und ihr ihre EC-Karte aushändigte. Der junge Mann, der ihr anfangs so verdächtig vorkam, hatte die Karte gefunden und abgegeben, berichtete man ihr. Die Freude über so viel Ehrlichkeit war logischerweise groß. Leider hat sich die Dame bisher nicht persönlich beim Finder bedanken können, bedauerte die Dame bei unserem Gespräch. Sie würde sich jedoch freuen, wenn der ehrliche Finder sie im Altenheim St. Elisabeth unter Telefon 06205/9 40 40 kontaktiert.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.12.2018