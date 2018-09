Der erste Stammtisch der Bürgerinitiative Biblis (BIB) war sehr gut besucht. Organisator Christian Kramberg begrüßte in der „Brauerei zum Stadtpark“ zwei Dutzend Anwohner aus dem Wohngebiet „Biblis, 3. Gewann“, die sich gegen den Neubau eines Alten- und Pflegeheims am südwestlichen Rand der Rennstadt wehren wollen.

Auch Manuela Offenloch kam zu der Versammlung. „Wir sollten lieber miteinander reden, als übereinander zu schimpfen, meinte die Betreiberin des Pflegezentrums in der ehemaligen Geriatrischen Rehabilitationsklinik des Rhein-Neckar-Kreises am Marktplatz. Die Gemeinderatsfraktionen waren mit Markus Fuchs (CDU), Adolf Härdle (Grüne) und Jochen Vetter (FWV) vertreten. Die SPD hatte niemanden geschickt.

Christian Kramberg erläuterte, warum die Anwohner aktiv geworden seien. Man wende sich gegen das Vorhaben, ein 10 000 Quadratmeter großes Grundstück an der Peripherie mit einem vierstöckigen Alten- und Pflegeheim zu bebauen. Der Grundsatz der städtebaulichen Planungen, nämlich „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, werde überhaupt nicht beachtet. Die Lärmbelastung an dieser Stelle sei schon sehr hoch, außerdem solle die landwirtschaftliche Fläche nicht für eine Bebauung geopfert werden.

„Die Verwaltung betreibt eine gezielte Nichtinformation der Anwohner“, schimpfte Kramberg: „Man will offenbar mit Advokatentricks ein neues Baugebiet erschließen.“ FWV-Stadtrat Jochen Vetter sprach nicht für seine Fraktion. Die Bebauungspläne an der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße („Alter Reiterplatz“) seien nicht vom Ratsgremium abgelehnt worden, sondern das Regierungspräsidium habe „kein grünes Licht gegeben“. Adolf Härdle (Grüne) möchte „Interessen abzuwägen und soziale Standpunkte verstehe“. Dabei sei es nicht immer einfach, „die Balance zu halten“. In den nichtöffentlichen Sitzungen und den Ausschüssen sei „immer korrekt gehandelt worden“. Beim Bebauungsplan „Biblis, 4. Gewann“ sei auch noch gar nichts geklärt, meinte Härdle. Ein Kauf des Areals würde auf jeden Fall den Schuldenstand der Stadt erhöhen.

Für Markus Fuchs (CDU) gehört ein Pflegeheim in die Innenstadt. Das sei aber schwierig, eine Bebauung des Messplatzes sei auch nicht gewollt gewesen. „Niemand möchte, dass das Pflegezentrum Offenloch aus Hockenheim weggeht“, meinte Fuchs. Wer eine Idee habe für einen Standort, sei willkommen.

„Ich werde die Betreiberin des Hauses und ich bin nicht die Bauherrin“, stellte Manuela Offenloch klar: „Finanzielle Dinge interessieren und betreffen mich nicht, ich muss nur meine Pacht bezahlen.“

Wenn zum September nächsten Jahres die neue Landesheimbauverordnung greife, müsse ein neuer Standdort her, wehrte sich Offenloch gegen den Vorwurf, sie habe sich nicht rechtzeitig darum bemüht, eine Alternative zu finden: „Sie müssen nicht glauben, ich bin mit dem Klammersack gepudert, nur weil ich die letzten 25 Jahre erfolgreich war.“

Die Pflegeheim-Betreiberin drücke doch arg auf die Tränendrüse, monierte Kramberg. Sie habe selbst keinen Standort abgelehnt, entgegnete Offenloch. Das Biblis-Gewann sei auch nicht „mein Lieblingsstandort“, das wäre der Reiterplatz gewesen: „Ich habe mich schon gefreut wie ein Schnitzel.“ Sie sei schon lange mit der Stadt auf der Suche nach einem geeigneten Standort für den Neubau gewesen -– „nur wir haben keinen gefunden“.

BIB-Organisator Christian Keller plädierte dafür, noch einmal zu überlegen, ob das neue Areal das richtige sei: „Den Altenheim-Bewohnern wird dort doch einiges zugemutet.“ Die Runde kritisierte die mangelnde Transparenz seitens der Stadtverwaltung.

Nicht wenige Anwohner sehen den Bau des Alten- und Pflegeheims als Einstieg für ein neues Baugebiet. Es sei allemal besser, eine Erweiterung des Pflegeheims auf dem Gelände der Evangelischen Gemeinschaft in der Luisenstraße zu prüfen, meinte Kramberg. Hier könne es einen Kauf oder einen Tausch gegen eine andere Fläche geben, diskutierte die Runde, diese Alternative weiter zu verfolgen. „Wenn der Bauträger sagt, es geht, sind wir auf Ihrer Seite“, sagte Kramberg. „Die Sache ist in der Prüfung, wenn es machbar ist, gebe ich den Standort nicht auf“, versicherte Offenloch. „Im Moment steht aber alles noch in den Sternen“, sagte die Pflegeheim-Chefin unserer Zeitung auf die Frage nach dem Zeitplan. „Die Sache drängt“, im Januar müsse entschieden sein, wie es weitergeht.

„Wir machen weiter, mit Unterschriften, Flugblättern und Aktionen“, erläuterte Kramberg das weitere Vorgehen der BIB. Man möchte das Pflegeheim in der Stadtmitte behalten, dazu werde man aber weiter kritische Fragen stellen. Die letzte Option könne ein Bürgerbegehren sein, zunächst wolle man aber mit Anfragen an die Verwaltung und Anträge an den Gemeinderat arbeiten: „Wir kämpfen nicht gegen die Stadtverwaltung, sondern wir wollen unser liebenswertes Hockenheim bewahren, dabei sollen die Bürger bei Entscheidungen miteinbezogen werden.“ „Wir sollten mit offenen Karten spielen“, freute sich Kramberg, dass Manuela Offenloch beim ersten Stammtisch dabei gewesen sei und verwies abschließend auf die BIB-Homepage www.bib-hockenheim.info.

