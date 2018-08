Zahl der Flüchtlinge sinkt auf 2670

Kreis.Zahlen und Ziffern spielen in einer großen Behörde wie dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis natürlich eine große Rolle. In der neuen Serie „Zahl des Monats“ stellt das Referat Öffentlichkeitsarbeit seit Jahresanfang in jedem Monat eine neue oder interessante Zahl vor und beleuchtet wissenswerte Fakten, die sich dahinter verbergen. Für den Monat Februar lautet die Zahl 2670: So viele Flüchtlinge

...