Zebrastreifen missachtet

Zu einer gefährlichen Situation ist es an einem Fußgängerüberweg in der Oberen Hauptstraße gekommen – dabei wurde ein Mann mit Kleinkind gefährdet. Der Vorfall soll sich am Dienstag, 19. November, um kurz nach 16.30 Uhr an der Ecke Ecke Heidelberger Straße/Obere Hauptstraße ereignet haben. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein brauner Fiat Doblo die Heidelberger Straße zunächst befahren und links in die Obere Hauptstraße in Richtung Reilingen abgebogen sein. Den in der Nähe befindlichen Fußgängerüberweg in der Oberen Hauptstraße wollte offenbar zum gleichen Zeitpunkt ein Mann in Begleitung eines Kleinkindes nutzen, um die Straße in Richtung Kirche zu queren. Die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim suchen Zeugen des Vorfalls und bitten diese, sich unter Telefonnummer 06205/28 60 zu melden. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.11.2019