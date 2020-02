Zeichen der Freundschaftaus Pristina

Gründungsgeschenk für OB Marcus Zeit-ler (M.) aus Prishtina: Heinz Kuppinger (l.) und Werner Krauß (r.) überreichen ihm die Statue. © Stadtverwaltung

Freudige Überraschung im Rathaus: Heinz Kuppinger, Gemeinderat und Erster Bürgermeister-Stellvertreter der Gemeinde Neulußheim, überreichte Oberbürgermeister Marcus Zeitler ein Gastgeschenk, aus der Hauptstadt des Kosovo, Prishtina. Der Gründungspräsident und Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit des Lions Club Hockenheim war mit einer Delegation zur Gründungsfeier des Lions Clubs Pristina gereist.

Im Namen des Oberbürgermeisters hatte er dort herzliche Glückwünsche und Grüße aus der Großen Kreisstadt überbracht. Als Gastgeschenke überreichte Kuppinger den Lions Pristina ein Buch über die Geschichte Hockenheims, einen Wimpel der Stadt und des hiesigen Lions Clubs sowie ein Gemälde der katholischen Kirche St. Georg.

Nun gab es für Marcus Zeitler zum Zeichen des Dankes ein An-denken an die Gründungsfeier. Kuppinger und Delegationsleiter Werner Krauß brachten ihm eine kleine Statue in der Form des Kosovo mit, die aus Steinen des Kosovo gefertigt wurde. Der OB nahm sie freudig entgegen und fand dafür einen angemessenen Platz in seinem Büro. Dem Lions Club Prishtina wünscht er für die Zukunft alles Gute. zg

