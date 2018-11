„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden.“ Die berühmte Rede „I have a dream“, aus der dieses Zitat von Martin Luther King jr. stammt, stand im Zentrum des Jungen Gottesdienstes mit Profil (kurz Jump) in der evangelischen Stadtkirche.

Das Vorbereitungsteam des Gottesdienstes brachte in mehreren Szenen die Redaktionssitzungen des fiktiven „Ersten Hockenheimer Fernsehens“ auf die Bühne, in denen von der Politikredakteurin, der Kulturredakteurin und dem Vertreter der Kirchenredaktion eingehende Recherche und Ideenreichtum eingefordert wurden. Vorbereitet werden sollte eine Dokumentation zum 50. Todestag von Martin Luther King. Detailliert wurde mithilfe von Präsentationen an der Leinwand die Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, die Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther Kings Rolle als Verfechter des gewaltlosen Widerstands geschildert.

Wie eindrucksvoll King seinen Traum von einem gleichberechtigten und friedvollen Miteinander formulierte, war in Filmausschnitten aus dem Jahr 1963 zu sehen. Der Kirchenredakteur bestätigte auf Nachfrage der Chefredakteurin die Annahme, dass Martin Luther Kings Rede sich zu einer Predigt entwickelte, als er sich mit den Worten „I have a dream“ von seinem Manuskript löste und die 250 000 Zuhörer begeisterte. Die Bibelworte, die King zitierte und die ein Bild von einer anderen, gerechten Welt malen, hätten laut Kirchenredaktion auch heute noch Aussagekraft und sollten gepredigt werden, um ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen.

Musik trägt Botschaft weiter

Die mit passender Musik untermalte Präsentation am Ende des Gottesdienstes verwies auf Projekte wie beispielsweise den „King Code“, die im Zeichen der Verwirklichung von Kings Traum stehen. Das Redaktionsteam kam zu dem Schluss, dass Martin Luther Kings Traum nicht ausgeträumt sei, solange sich Menschen zum Träumen und Handeln in Kings Sinn motivieren lassen.

Mithilfe der Jump-Band wurde unter Beweis gestellt, dass Kings Botschaft durch Gospelmusik weitergetragen werden kann. Die Band forderte mit „Let us stand Hand in Hand“ zu Solidarität auf, verlangte mittels des Soulklassikers „Respect“ und lud in „A Million Dreams“ die Gemeinde dazu ein, Träume von einer Welt, die gemeinsam gestaltet werden kann, zu teilen.

Um „ihre Nachricht an die Redaktion“ zu verfassen, erhielten die Gottesdienstbesucher Papier und Stifte und wurden gebeten, ihre Träume von einer besseren Welt und Ideen zur Umsetzung der Träume niederzuschreiben. Eine der an die Pinwand gehefteten Nachrichten lautete: „Wenn einer allein träumt, bleibt es ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Friedliches Miteinander ist möglich, wenn wir daran glauben. Solche Veranstaltungen wie heute können uns dem Ziel näherbringen.“ Der nächste Jump-Gottesdienst findet am 31. März 2019 statt. zg

