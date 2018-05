Zeigen, dass alle Musik von Countrysongs abstammt

Zur Quintettgröße angewachsen: Klaus Pelzer (Santa Claus Wilson, v. l.), Bernd Win-disch (Willie Wilson), Bernd Hoffmann (Lucky Wilson), Verena Rach (Virginia Wilson) und Philipp Wetzel (Phil „the Kid“ Wilson) huldigen der Countrymusik. © Salma Ka

Hockenheim.Diese Familie ist auf einer schwierigen Mission: Sie will der Menschheit vermitteln, dass alle Musik vom Countrysong abstammt. Damit macht man sich nicht nur Freunde, und so nimmt die Lucky Wilson Band Zuflucht im „Wirtshaus Güldener Engel“, wo sie am Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr beim Musik-Dinner den Beweis für ihre Behauptung antreten will. Bereits bei ihrem ersten Dinner-Gastspiel im

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2347 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 10.02.2018