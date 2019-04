Zeit für die Natur nehmen

Hoch steht die Sonne am blauen Himmel, versorgt die Pflanzen mit der nötigen Energie und lässt Blumen, Blüten und grüne Blätter sprießen. Was Freunde der sommerlichen Bräune in Scharen nach draußen zieht, wird aber zum kleinen Problem der „Generation Y“, die mit Computer und Smartphone aufgewachsen ist.

Denn der strahlende Sonnenschein sorgt für einen höheren Energieverbrauch des digitalen Alltagshelfers – die Helligkeit des Handybildschirms muss nach oben justiert werden, um das Spiegeln im Freien zu verringern. Aber vielleicht ist es an der Zeit, den Blick einfach mal generell vom Handy abzuwenden. Schließlich gibt es im Frühling – wenn sich die Natur entfaltet und die Bienen fleißig mit ihrer Arbeit beginnen – so viel Tolles in der Umwelt zu entdecken.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 02.04.2019