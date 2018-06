Zeit für die wichtigen Dinge nehmen

Anzeige

Die Jump-Band – dieses Mal mit Antje und Tom Truderung (Gesang) sowie Klaus (E-Bass) und Max Truderung (Flügel und Gesang) in kleiner Besetzung – sorgte mit der thematisch passenden Liedauswahl für eine akustische Untermalung des Gehörten. „Meine Zeit steht in deinen Händen“ durfte dabei ebenso wenig fehlen wie „Der Zeiger tickt“ und „Feeling good“.

Eingebettet war der Gottesdienst in zwei Szenen innerhalb einer Familie. Auch hier stand Zeitdruck auf der Tagesordnung. Nicht einmal für schnelle Infos am Frühstückstisch blieb da Zeit. Und so lud Tom Truderung am Ende eben die Gottesdienstbesucher ein, sich den nächsten Termin zu notieren: Der findet am 11. November statt und ist auch auf dem „Mitnehmsel“ zu finden, das es am Ende des Gottesdienstes für alle Anwesenden gab. cd

