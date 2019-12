Zeitler: Sie werden schon jetzt vermisst

„Es fällt mir nicht leicht loszulassen. Denn mit euch habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen man Spaß haben und verlässlich zusammenarbeiten konnte.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Angelika Schlampp nach 45 Jahren Berufstätigkeit bei der Stadtverwaltung in den Ruhestand. Mehr als 25 Kollegen aus dem Fachbereich Bauen und Wohnen nahmen an ihrer offiziellen Verabschiedung im Bürgersaal teil, ebenso wie Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Dieter Reif für den Personalrat, teilt die Stadtverwaltung mit.

Angelika Schlampp kam am 1. Januar 1958 in Hockenheim zur Welt. Nach dem Schulabschluss begann sie am 1. September 1974 ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten bei der Stadt. Nach erfolgreicher Ausbildung mit Ausbildereignerprüfung nahm sie im Juni 1976 ihre Tätigkeit im Grundstücksamt auf. Nach dessen Auflösung wechselte sie 1980 in das Stadtbauamt. Dort ist sie bis zum 1. Januar 2020 – ihrem offiziellen Austrittsdatum – im Bereich der Liegenschaften tätig. Sie betreute dort die Anlagenbuchhaltung sowie die Sachbearbeitung im Pachtwesen, beim Grundstücksverkehr und bei Erbbaurechten.

„Die große Zahl an Kollegen hier zeigt, dass sie bereits jetzt vermisst werden. Sie waren eine Persönlichkeit, die die Stadtverwaltung geprägt hat“, sagte Marcus Zeitler bei der Verabschiedung. Mit dem Weggang von Angelika Schlampp gehe viel Erfahrung verloren.

Christian Engel als Leiter des Fachbereichs Bauen und Thorsten Utz als Abteilungsleiter Liegenschaften blickten auch auf die gemeinsame Arbeitszeit mit Angelika Schlampp zurück. zg

